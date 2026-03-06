Familjeläkarna Saltsjöbaden söker Distriktssköterska/sjuksköterska
2026-03-06
Nu finns chansen för dig som är distriktssköterska/leg. sjuksköterska att komma till vårt team i Saltsjöbaden!
Familjeläkarna är en vårdgivare som drivs av människor som själva arbetar inom vården. Det tror vi gör skillnad. Vi har ett brett vårdutbud inom Primärvård, Äldrevård, Geriatrik och Palliativ vård. Vi vill ge den vård som vi vill ge vår egen familj.
Familjeläkarna är en lärande och nyfiken organisation som hela tiden arbetar för att utveckla vården. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar, med god samverkan och gemenskap mellan våra verksamheter. Hos oss finns arbetsglädje och energi.
Vi arbetar i team och du får möjlighet att använda din medicinska kompetens för att organisera och planera vården. Vi har väl fungerande arbetssätt som ger dig stöd i att koncentrera dig på patienten. Hos oss kan du fortsätta utveckla din yrkesskicklighet.
Dina egenskaper
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt, är trygg i din yrkesroll och har förmågan att samarbeta och samverka med kollegor.
Du har ett starkt engagemang i patientsäkerhet och ser som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat med ambition att hjälpa oss att leverera hög kvalitet i vården. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ett gott bemötande.
Vi erbjuder
Vi söker dig som är distriktssköterska eller sjuksköterska med primärvårdserfarenhet, till en tjänst på mottagning där du träffar patienter blandat med fysiska och digitala besök samt telefon rådgivning.
Hos oss kommer du få varierande arbetsuppgifter, du har möjlighet till kompetensutveckling och ett flexibelt schema. Vi värdesätter arbetsglädje och energi och har alltid patienten i fokus.
Familjeläkarna i Saltsjöbaden är en familjär mottagning med ca 10 000 listade patienter, beläget i naturskön omgivning. Vi som arbetar här är ett sammansvetsat team beståendes av läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och psykologer. Vår mottagning har också barnspecialist samt tillgång till rehabteam med fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist.
Heltid eller viss deltid går bra.
Låter detta intressant, tveka inte att söka tjänsten! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: camilla.martin@famlak.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756)
Byvägen 52 (visa karta
)
133 34 SALTSJÖBADEN Kontakt
Verksamhetschef
Camilla Martin camilla.martin@famlak.se 0709638050, 0709638350 Jobbnummer
9782719