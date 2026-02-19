Familjeläkarna i Saltsjöbaden söker sjuksköterska till hemsjukvården.
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjuksköterskejobb / Nacka Visa alla sjuksköterskejobb i Nacka
2026-02-19
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i Nacka
, Haninge
, Mjölby
, Håbo
, Uppsala
eller i hela Sverige
När Familjeläkarna startade år 2008 hade vi som mål att ge våra patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision har vi fortfarande. Vi är engagerade och bryr oss om människor. Vi tar ansvar, vill göra skillnader och hjälpa människor.
Verksamheten är alltid i fokus när vi kommunicerar där kunskap, lärande, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling ska spegla innehållet i kommunikationen.
Vi söker dig med engagemang och som brinner för kvalitet i vården. Vi driver vårdcentraler både i Stockholm och i Uppsala län och har ett tydligt och framgångsrikt koncept där du som anställd får stimulans, trivsel och professionell utveckling. Söker du en arbetssituation där du kan påverka både din och verksamhetens utveckling? Där ditt engagemang och din drivkraft kan bidra till goda och mätbara resultat? En verksamhet med korta beslutsvägar där patienten står i centrum? Familjeläkarna består idag av ca 1000 anställda som med sitt engagemang och kompetens skapat en varm och familjär arbetsgrupp. Om du vill vara en del av av vårt team är du välkommen att söka tjänsten som sjuksköterska i hemsjukvården hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden.
Nu söker Familjeläkarna en distriktssköterksa/leg. sjuksköterska till sin etablerade hemsjukvård i Saltsjöbaden! Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt, är trygg i din yrkesroll och har förmågan att samarbeta och samverka. Du är distriktssköterska eller leg. sjuksköterska
Beskrivning av tjänst:
Ordinarie arbetsuppgifter som sjuksköterska/distriktssköterska i basal hemsjukvård. Tjänsten innebär att du planerar och leder vården av det medicinska arbetet för din patientgrupp. Detta gör du i team tillsammans med dina kollegor i hemsjukvårdsteamet som består av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Samt koordinerar teaminsatser för läkare, rehab, dietist och insatser inom psykisk hälsa.
Du har ett starkt engagemang i patientsäkerhet och ser som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat med ambition att hjälpa oss att leverera hög kvalitet i vården. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ett gott bemötande.
Du behöver inneha B-körkort.
Vi erbjuder en bred palett av utvecklingsmöjligheter där du själv är delaktig i schemaläggning samt ett flexibelt och varierande arbetssätt. Du är med och planerar i team då vi vill säkerställa att allas expertis och kunskap tas till vara på och att alla känner delaktighet.
Flexibilitet gällande arbetstider och möjlighet till hel/deltid erbjuds. Arbetstid mån-fre mellan 8-17.
Familjeläkarna är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO.
Låter det intressant, tveka inte hör av dig för vidare information!
Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande.
Vi undanber oss vänligt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: camilla.martin@famlak.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756)
Byvägen 52 (visa karta
)
133 34 SALTSJÖBADEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9752134