Familjehemssekreterare, Uppdragstagarenheten
2025-09-02
Vi söker en familjehemssekreterare. Som familjehemssekreterare på Barn och Ungdom får du ett meningsfullt och utmanande arbete. Vi utför arbetsuppgifter som gör skillnad för våra barn och unga - hos oss är det på riktigt.
En dag på jobbet
Som familjehemssekreterare i jourhemsgruppen ansvarar du för att rekrytera, stötta och handleda kontaktfamiljer, jour- och familjehem till våra uppdragstagare. Du arbetar tätt tillsammans med socialsekreterarna och driver ärendena framåt med barnperspektivet i fokus. I tjänsten ingår också att tillsammans med övriga familjehemssekreterare utbilda uppdragstagare och hålla i introduktionsträffar. Du ansvarar för att skriva avtal och sköta ekonomiska rutiner i ärenden kring ersättning. Målgruppen är barn och ungdomar 0-20 år som är placerade i jourhem och andra uppdragstagare som är kopplade till enheten. Visst kvälls/helgarbete förekommer, möjlighet till hemarbete finns max 1 dag/vecka. Vi sitter i kontorslandskap.
Uppdragstagarenheten arbetar aktivt med att utveckla verksamheten och skapa en organisation som ska ge förutsättningar för bra arbetsmiljö och god kvalitet i utredning och stöd till uppdragstagare. Vi erbjuder ett intressant och utmanande arbete med goda möjligheter för dig att växa. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en arbetsgrupp med god stämning och ett väl fungerande samarbete. Vi arbetar med delaktighet och kvalitet på ett respektfullt sätt både inom och utom enheten och gentemot våra uppdragstagare. Enheten består av 22 medarbetare.
Vi utreder uppdragstagare utifrån utredningsmodellen "En varaktig relation". Barn och ungdom använder verksamhetssystemet Combine samt arbetar med metoden Signs of Safety.
Vem är du?
Hos oss representerar du Socialtjänstens Barn och Ungdom gentemot uppdragstagare, klienter, medborgare och samverkansparter, du besitter därför en bred kunskap om Socialtjänstens myndighetsutövning och insatser och kan göra självständiga bedömningar i ärenden. Du är flexibel och kan arbeta med ett högt tempo.
• Socionomexamen el annan likvärdig högskoleutbildning
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av myndighetsutövning
• Erfarenhet av arbete inom familjehemsvård och rekrytering av jour, kontakt- eller familjehem
• Erfarenhet av att arbeta i CombineDina personliga egenskaper
• Du har ett stort engagemang för socialt arbete
• Du besitter goda sociala förmågor och kan samverka internt och externt
• Du har ett gott bemötande och ger en god service till klienter, kollegor och samverkansparter
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
• Vi erbjuder dig en introduktion inom Barn och ungdom
• Vi erbjuder kompetensutveckling, extern handledning och stöd samt interna utbildningar som till exempel BBIC
• Du kommer under ditt första år hos oss erbjudas utbildning i modellen Signs Of Safety
• Vi erbjuder generöst friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år
• Vi har årsarbetstid
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
enl ök
