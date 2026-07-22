Familjehemssekreterare till Värmdö familjevård
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2026-07-22
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Välkommen till Värmdö kommun och enhet barn och ungdom – ett team på 35 medarbetare som arbetar med utredning, insats, familjerätt och familjevård. Inom familjevården är vi ett nära sammansvetsat gäng som består av två familjehemssekreterare, tre barnsekreterare, en specialpedagog och en gruppledare med ett gemensamt driv att göra skillnad för barn och unga som behöver en trygg plats att växa upp på.
Vårt uppdrag är meningsfullt och samhällsviktigt. Vi ansvarar för uppföljning av barn placerade i jour- och familjehem, och familjehemssekreterarna har en central roll i att rekrytera, utreda och handleda de familjer som tar emot barn i sitt hem. Arbetet sker i nära samverkan med placerade barn, biologiska familjer och uppdragstagare.
Hos oss råder ett professionellt klimat där kvalitet och rättssäkerhet vägleder allt vi gör – men aldrig på bekostnad av värmen i mötet med de människor vi är till för. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling, regelbunden handledning och ett kollegialt stöd där vi hjälps åt och lär av varandra. Här gör du verklig skillnad i barns liv, varje dag.
Under hösten planeras en organisationsförändring där familjevården utvecklas till en placeringsgrupp med ett samlat ansvar för uppföljning av barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet, exempelvis i familjehem, jourhem, HVB, SiS och stödboende. Förändringen är ännu inte genomförd men kommer att påverka uppdragets inriktning över tid.
Sedan januari 2024 har vi på Värmdö kommun genomfört ett projekt där vi under perioden 2024-2026 schemalägger arbetstiden så att du som socialsekreterare arbetar var 7:e fredag. De andra fredagarna är du ledig.
Ditt uppdrag
Som familjehemssekreterare hos oss arbetar du med att rekrytera och utreda familjehem med stöd av Kälvesten eller motsvarande metod, genomför matchningar inför placering i familjehem samt handleder och ger löpande stöd till familjehem under pågående uppdrag. I rollen samverkar du kontinuerligt med barnsekreterare som ansvarar för det placerade barnet, biologiska föräldrar, skola, vård och övriga aktörer, och säkerställer att dokumentation och uppföljning sker i enlighet med socialtjänstlagen och gällande riktlinjer. B-körkort är ett krav då resor i tjänsten är en del i uppdraget.
Din erfarenhet
Skall-krav
• Socionomexamen
• Minst 2 års erfarenhet som familjehemssekreterare
• Minst 2 års erfarenhet som socialsekreterare inom utredning, insatsuppföljning eller som
barnsekreterare
• Erfarenhet av att rekrytera, utreda och handleda familjehem
• Utbildning i Kälvesten eller annan evidensbaserad utredningsmetod för familjehem
• B-körkort
Meriterande :
• Utbildning i Signs of Belonging
• Erfarenhet av evidensbaserade metoder för strukturerad handledning av familjehem
• Erfarenhet av evidensbaserade metoder för att stötta och stärka familjehem i uppdraget
Dina personliga egenskaper
Du är en självgående och strukturerad socionom med ett genuint engagemang för barn och ungas välmående. Du arbetar kvalitetsmedvetet och tar ansvar för att dina utredningar håller hög rättssäker standard. Samtidigt är du varm i ditt möte med människor och har en god samarbetsförmåga – du trivs i ett team men driver ditt arbete framåt på egen hand när det krävs.
Vi ser att du är initiativtagande och inte räds att ta ansvar i komplexa situationer. Din förmåga att vara tydlig i kommunikation – med familjehem, barn och kollegor – är central i rollen. Du är stabil och uthållig, och behåller fokus och professionalitet även i utmanande situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-22Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vår verksamhet. Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Värmdö kommun (visa karta
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134 81 VÄRMDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social- och omsorgskontoret, Avdelningen för individ och familjeomsorg Kontakt
Enhetschef
Johan Arnold johan.arnold@varmdo.se 08-57048150 Jobbnummer
10009576