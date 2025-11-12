Familjehemssekreterare till Socialförvaltningen centrum
2025-11-12
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta på en positiv och stimulerande arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor? Vi på Familjehemsenheten söker nu en familjehemssekreterare till vår arbetsgrupp med tio familjehemssekreterare och en 1:e socialsekreterare.
På Familjehemsenheten i Centrum arbetar ett 50-tal personer med familjehem, placerade barn, kontakt- och stödverksamhet samt rekrytering och utbildning av familjehem och andra uppdragstagare. Enheten servar i första hand socialförvaltningen Centrum (tidigare Centrum, Majorna-Linné och Örgryte-Härlanda) med familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.
Dina arbetsuppgifter kommer primärt att vara att utreda, matcha och handleda familjehem. Dokumentation görs bl.a. i form av utredning, journalföring och underlag till utskott samt avtal och underlag kring ekonomi.
Vi är en stabil arbetsgrupp som präglas av gemensamt ansvarstagande. Vi erbjuder dig ett tydligt uppdrag, stor möjlighet till delaktighet, kompetenta och engagerade kollegor samt ett ledarskap som präglas av engagemang och närvaro. Vi har extern handledning i grupp och det pågår flera utvecklingsarbeten på enheten.
Vårt kontor finns i trivsamma lokaler på Prinsgatan mitt i centrala Göteborg.
Ta chansen att bli en del av vårt team!Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av arbete med familjehem eller med barn och unga inom socialtjänsten.
Utbildning i att utreda och handleda familjehem är meriterande.
Körkort är ett krav för tjänsten. God förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete är krav för tjänsten. Likaså att du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Eftersom vi är en enhet med pågående utvecklingsarbete är det viktigt att du är flexibel och ser möjligheter i förändringar. Som person söker vi även dig som är trevlig och hjälpsam mot andra människor.
Du visar respekt för alla du möter i jobbet. Du är inbjudande, positiv och jobbar för att de vi är till för får vad de behöver.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Intervjuer sker följande datum/tider:
Eftermiddagen den 8 december
Eftermiddagen den 11 december
I denna rekrytering behöver du inte bifoga personligt brev. Vi vill istället att du svarar på våra urvalsfrågor där du får möjlighet att beskriva din erfarenhet och kompetens inom området.
Giltigt utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas för arbetsgivaren inför erbjudande om anställning.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Ersättning
