Familjehemssekreterare till socialförvaltning Nordost
2025-11-14
Om jobbet
Välkommen att arbeta på en enhet med teamkänsla, bra arbetsledning, extern handledning och goda kompetensutvecklingsmöjligheter.
Enheten är uppdelad i fyra grupper; jourgrupp, remiss- och rekryteringsgrupp, stadigvarande familjehemsgrupp och kontaktverksamhet.
Då flera medarbetare efter mer än 10 år i tjänsten påbörjar andra uppdrag är vi i behov av medarbetare jourgruppen, stadigvarande gruppen och remiss- och rekryteringsgruppen.
Som familjehemssekreterare i jourgruppen kommer du att arbeta med erfarna familjehemssekreterare. Uppdraget innebär att du utför individuell handledning likväl grupphandledning till våra kontrakterade jourhem. Gruppen arbetar nära BOU, utredande socialsekreterare. Då insatserna ibland är av akut karaktär behöver du kunna hantera utmanande situationer och du behöver ha kapacitet att hantera kriser. Arbetets art är varierande och man arbetar både tillsammans och enskilt.
Vid remiss- och rekryteringsgruppen arbetar du som familjehemssekreterare med att rekrytera och utreda familjehem. Du bör ha god människokännedom och etablera en förmåga att vara utforskande och modig i det utredande arbetet. Du reser ofta med bil eller tåg för att möta blivande familjehem i deras hem. Fortlöpande dokumentation av arbetet ingår. Du arbetar nära barnsekreterare och utredande socialsekreterare och driver processerna framåt.
Som familjehemssekreterare i den stadigvarande gruppen arbetar du med att stödja och handleda familjehemsföräldrar. Du har förmåga att vara i relationer över tid och du har ett gott självledarskap då arbetet till stor del är självständigt. Du behöver dock ha mycket god förmåga till att samverka då vi arbetar i team med barnsekreterarna och Skolfam. Barnen och ungdomarna är ofta placerade en längre tid, därför kallar vid gruppen för Stadigvarandegruppen. Vi samverkar med flera parter för att vårdens riktning ska vara gynnsam för det placerade barnet. Vi arbetar för en återförening med biologiska föräldrarna eller för en vårdnadsöverlytt till familjehemsföräldrarna.
Vi är inne i en trygg och god utvecklingsfas som innebär att vi har en tydlig struktur i vårt arbete. Utvecklingsarbetet är ständigt pågående och det finns en stark drivkraft att lyckas finna rätt familjehem till de barn som behöver placeras. För oss är det essentiellt att barnen får god vård och omsorg och att de utvecklas gynnsamt. Vi värdesätter teamarbetet mellan de olika professionerna och har därför gemensamma metod- team- och trivseldagar. Vi vill ta tillvarata på den kapacitet och styrka som finns hos alla socialsekreterare och tror på att vi tillsammans med barnets anhöriga kan åstadkomma det bästa för våra placerade barn och familjehem.
Våra familjehem finns främst i Västra Götaland, men även i Halland, Skåne och runtom i hela Sverige. Tjänsterna medför därför resor i arbetet samt att det ibland förekommer arbete på kvällstid och i vissa fall behöver man övernatta på hotell. Våra bilar har både automat och manuell funktion och du behöver vara trygg med att köra bil.Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen samt har kunskap om socialtjänstlagen. Det är meriterande om du har en relevant vidareutbildning som t ex Kälvestens intervjumodell samt BBIC. Det är även meriterande om du som söker har arbetat som familjehemssekreterare.
Det är viktigt att du har ett gott bemötande genom att lyssna på och skapa dig en förståelse för de människor du möter i din yrkesroll. Du trivs med att samarbeta, både tillsammans med kollegor inom förvaltningen och i dialog med övriga samverkanspartners.
I din yrkesroll har du förmåga att vara lugn och stabil. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och du har lätt för att vid behov omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen. Du kan analysera flera möjliga lösningar och har förmåga att väga samman dessa till en bedömning.
Tjänsten innefattar kommunikation samt dokumentation, det krävs att du kan formulera dig på svenska språket, i tal och skrift. Goda datakunskaper är ett krav och kunskaper i Treserva ser vi som meriterande.
I arbetet ingår resor och därför är körkort och körvana ett krav.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/443". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Nordost Kontakt
Christer Vargfjäll, Enhetschef christer.vargfjall@socialnordost.goteborg.se 031-3653559
9606368