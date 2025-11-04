Familjehemssekreterare till Rekryteringsenheten Uppdragstagare
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Är du utbildad socionom och vill arbeta med att rekrytera och utreda familjehem och/eller kontaktfamiljer? Då är du rätt person för oss! Vi söker två nya medarbetare. Tillsammans gör vi Gävle bättre.
Rekryteringsenheten ligger på Ruddammsgatan 27. Vår enhet består av 19 medarbetare samt en enhetschef. Som familjehemssekreterare kommer du huvudsakligen att rekrytera och utreda olika typer av uppdragstagare främst med inriktning familjehem och/eller kontaktfamilj. Andra centrala arbetsuppgifter är att upprätta avtal samt svara på ekonomifrågor.
Som familjehemssekreterare hos oss kommer du tillhöra Myndighetskontoret som har ett nära samarbete med Välfärd Gävles utredningsenheter. Vi erbjuder betydelsefulla och spännande arbetsuppgifter med ett självständigt yrkesansvar och ett brett kontaktnät. Du kommer att vara delaktig i att utveckla vårt arbete för barn och unga samt våra uppdragstagare.
Vår drivkraft är att varje barn ska få växa upp i en trygg och kärleksfull miljö. Vill du vara med och utveckla familjehemsvården i Gävle tillsammans med oss? Varmt välkommen med din ansökan.
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund. För dig är det självklart att utgå från denna värdegrund i mötet med barnen, familjehemmen, kontaktfamiljer och varandra.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha en socionomexamen. Du ska ha dokumentationsvana, kunna uttrycka och formulera dig väl i tal, skrift samt ha god läsförståelse. Då arbetet innebär resor krävs B-körkort samt körvana. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av barnavårds- och/eller familjehemsutredningar samt erfarenhet av att rekrytera familjehem. Det är önskvärt om du har kunskap och erfarenhet av IT-systemet Treserva.
Du har förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Du är prestigelös i ditt samarbete med andra. Som person kan du anpassa dig till olika situationer, och ha ett flexibelt förhållningsätt. Du ser möjligheter i förändringar.
Du kan anpassa ditt språk till olika situationer, syften och mottagare. Du har förmågan att ta initiativ i sociala sammanhang, du har ett starkt intresse av att skapa förtroendefulla relationer.
