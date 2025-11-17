Familjehemssekreterare till projekt Kontaktperson vid umgänge - Umgåsen
Malmö kommun / Socialsekreterarjobb / Malmö Visa alla socialsekreterarjobb i Malmö
2025-11-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252667
Sedan september 2025 driver Umgåsen projekt "Kontaktperson vid umgänge", ett treårigt utvecklingsprojekt med målet att ta fram en lättillgänglig och tydlig insats för barns umgänge via kontaktpersoner som beviljas av socialtjänsten. Projektet bemannas av två familjehemssekreterare som arbetar nära en sektionschef. Då en av våra medarbetare nu går vidare till nya uppdrag söker vi en ny kollega till teamet.
Projektet syftar till att:
• · Avlasta familjehemsvården och utredningssektionerna
• · Öka genomflödet för ärendena på Umgåsen
• · Ge kontaktpersoner bättre stöd och handledning i sitt uppdrag
• · Bredda utbudet av insatser för barn och familjer i Malmö stad
Arbetsuppgifter
Som familjehemssekreterare i projekt Kontaktperson vid umgänge ansvarar du för att:
• · Rekrytera, utreda och handleda kontaktpersoner som arbetar med barns umgänge
• · Erbjuda individuell och grupphandledning till kontaktpersoner
• · Följa upp och dokumentera i barnets akt
• · Bidra till utveckling av rutiner, kvalitet och arbetssätt inom projektet
• · Samarbeta nära kollegan, sektionschefen och andra kollegor inom Umgåsens verksamhet.
• · Samarbete med barnets socialsekreterare, familjehem och föräldrar.
• · Presentera och informera om projektet både inom Malmö stad och till externa aktörer.
Vi erbjuder
Hos Umgåsen får du möjlighet att vara del av ett mindre och engagerat team där din insats gör skillnad och där vi arbetar med fokus på barnets bästa. Rollen innebär även att du får en möjlighet att delta i verksamhetsutveckling och bidra till att bygga upp en ny och viktig insats inom socialtjänsten. Du erbjuds även kontinuerlig handledning och kompetensutveckling samt flextid. Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har Socionomexamen, erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänsten samt minst tre års erfarenhet av socialt arbete med familjer med barn i åldrarna 1-12 år.
Meriterande:
• Erfarenhet av stöd vid umgänge
• Erfarenhet av att stödja, vägleda och handleda uppdragstagare eller andra i
arbetsrelaterade situationer
• Erfarenhet av att utreda och/eller handleda kontaktpersoner
• Erfarenhet av att arbeta med dokumentation i Lifecare
• Erfarenhet av att arbeta i projektform
För att trivas hos oss på Umgåsen vill vi att du har erfarenhet av att arbeta i team, har en god samarbetsförmåga och ett lyhört förhållningssätt till dina kollegor. Du har god förmåga att driva processer och skapa struktur i ett utvecklingsinriktat arbete samt god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du har lätt att förhålla dig till ändrade omständigheter i arbetet och förmågan att anpassa dig efter situationen. Du är också bekväm med att tala inför grupper och har ett engagemang för barns behov och rätt till trygga relationer
Om arbetsplatsen
Umgåsen ingår i avdelning IFO Insats och är en del av Malmö stads stöd till barn och föräldrar vid separation eller placering. Här erbjuds trygga och barnanpassade former för umgänge - antingen på plats i vår umgängelokal och på andra platser som till exempel i hemmet eller offentliga miljöer. Verksamheten arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har som mål att skapa trygghet, kontinuitet och struktur i barns umgänge med sina föräldrar eller annan anhörig.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Intervjuer kommer att ske 9/12 samt em 10/12.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Sökande som kallas på intervju skall vid intervjutillfället visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning. Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna utdrag ur belastningsregister och id-handling (pass eller nationellt id-kort).
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se 040-30 48 30 Jobbnummer
9608051