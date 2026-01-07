Familjehemssekreterare till Laholms kommuns Familjestödsenheten
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredömePubliceringsdatum2026-01-07Beskrivning
Laholms kommun söker en engagerad familjehemssekreterare till familjestödsenheten.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla arbetet kring de placerade barnen, där målet är att skapa effektiva insatser för de barn som behöver placeras utanför hemmet. Vi utvecklar vårt arbete för att hitta en fungerande vårdkedja för de placerade barnen, där vi tillsammans arbetar för att placerade barn ska ha samma förutsättningar som andra barn. Du kommer att ha tillgång till handledning och arbetar med kompetenta och kunniga kollegor, där ni i team arbetar för att de placerade barnen ska få sina behov tillgodosedda på ett omsorgsfullt sätt. Dina arbetsuppgifter
Som familjehemssekreterare arbetar du med rekrytering, utbildning, handledning och stöd till våra familjehem. Med anledning av vårt arbete mot målet med en sammanhängande vårdkedja för de placerade barnen, kommer du också i förekommande fall undersöka och ta fram lämpligt HVB (hem för vård och boende), samt kontaktfamiljer och kontaktpersoner.
Arbetet med familjehem, HVB, kontaktpersoner och kontaktfamiljer är omväxlande och stimulerande. Det ställer också krav på förmåga till flexibla och kreativa lösningar med barnets bästa i fokus. Du kommer att ingå i team med enhetschef, 1:e socialsekreterare, familjehemssekreterare, socialsekreterare och skolsamordnare. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Handledarutbildning, utbildning i BBIC, "Ett hem att växa i", Kälvesten, lösningsfokuserat arbetssätt, systemteori och Signs of Safety är meriterande. Du har erfarenhet av socialtjänstens arbete med barn och unga och goda kunskaper om aktuell lagstiftning.
Erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande.
Du behöver gilla att dagen inte alltid blir som planerat. Du måste vara flexibel och uppskatta ett
varierande arbete. Längre resor förekommer också i tjänsten. Du är lösningsfokuserad, engagerad och har god samarbetsförmåga med kollegor såväl internt på arbetsplatsen som med externa samarbetspartners.
B-körkort är ett krav i tjänsten.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Vi erbjuder nära arbetsledning med kontinuerlig handledning och utbildning för att du ska känna dig trygg och kunna utvecklas i din roll här hos oss på Laholms kommun. Intervjuer och rekrytering kan komma att hållas under ansökningstiden och provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde 2026-03-01
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
