Familjehemssekreterare till familjehemsvården, sektion Söder 1 och Norr 1
2025-11-14
Välkommen till familjehemsvården på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen!
Sektion Söder 1 och sektion Norr 1, inom familjehemsvården, söker nu en familjehemssekreterare till var sektion. Är du intresserad?
Vi söker familjehemssekreterare, där ditt huvudsakliga uppdrag är att rekrytera och utreda blivande familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer samt att i samarbete med barnsekreterare handleda, stödja och motivera familjehem i pågående placeringar. Du hanterar även avtal och ekonomi.
Som familjehemssekretare har du ett nära samarbete med såväl kollegor i det egna teamet som med andra interna kollegor och externa samverkansparter. Eftersom många barn är placerade i familjehem runt om i Skåne, men även utanför Skåne, innebär arbetet en hel del resor, främst med bil. Kvällsarbete förekommer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, tidigare erfarenhet av socialt arbete samt ett genuint intresse av att arbeta med målgruppen barn och familj.
Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av socialt arbete efter din examen, tidigare erfarenhet av arbete rörande barn och unga, familjehemsvård samt gärna erfarenhet av utredningsarbete, handledning och myndighetsutövning enligt SoL och LVU . Om du dessutom besitter kunskap om eller har erfarenhet av MI, Signs of Safety eller Lifecare kommer det att underlätta ditt arbete.
Meriterande för rollen:
• Utbildning i Kälvestenmetoden
• Utbildning i Marte meo och/eller MAFI
Arbetet ställer höga krav på din förmåga att skapa goda relationer till de barn och familjer du möter. För att lyckas i arbetet krävs också att du samarbetar bra med andra parter, såväl internt som externt, och att du enkelt kan förhålla dig till ändrade omständigheter och situationer. Du kommer att träffa på människor med olika erfarenheter och historia, det är därför viktigt att du är lyhörd och kan lyssna in personen du möter för att skapa god kontakt. Vi ser även att du har god förmåga till struktur och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete självständigt.
Då arbetet till stor del innefattar kommunikation och samarbete, är det ett krav att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Körkort är ett krav.
Om arbetsplatsen
Familjehemsvården är uppdelad i två enheter. Totalt består familjehemsvården av tio sektioner inklusive Skolfam. Arbetsgrupperna består av barnsekreterare och familjehemssekreterare med tillgång till nära arbetsledning av sektionschef och 1:e socialsekreterare.
Vi rekryterar nu en familjehemssekreterare till sektion Söder 1 och en till sektion Norr 1 med placering Von Troils väg 1.
Vi erbjuder dig som anställd individuellt introduktionsprogram inom verksamheten samt kontinuerlig intern och extern handledning. Du deltar också kontinuerligt i övrig kompetensutveckling såsom föreläsningar och utbildning. Du erbjuds även friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Intervjuer planeras att genomföras under veckorna 50 och 51.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Tänk på att dina svar bör kunna styrkas och bekräftas i ditt CV.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från socionomutbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt utdrag ur belastningsregister.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
