Familjehemssekreterare till familjehemsenheten
2025-11-06
Vill du vara med och göra skillnad och skapa goda förutsättningar för familjehemsplacerade barn? Kom då och arbeta med oss på Familjehemsenheten i Järfälla!
Familjehemsenheten är en del av verksamhetsområdet Barn och Unga inom Socialförvaltningen i Järfälla. Vi är ett gäng engagerade familjehemssekreterare och barnhandläggare, flera med mer än 15 års erfarenhet av socialt arbete inom området barn och unga. Utifrån våra olika roller arbetar vi sida vid sida med allt som rör familjehemsplacerade barn och unga, kontaktverksamhet samt EKB. Vi är en välfungerande arbetsgrupp, med ett trivsamt och gott arbetsklimat Vi har ett nära samarbete med våra kollegor inom verksamhetsområdet, och har tillgång till en stor intern öppenvård.
Just nu är vi inne i ett spännande utvecklingsarbete tillsammans med vår interna öppenvård. Målet med detta är att öka förutsättningarna för hållbara placeringar genom att ge våra familjehem och barn utökat stöd. I stödet ingår bland annat samspelsbehandling när barnet först placeras i sitt nya familjehem samt krisstöd vid behov.
Som anställd erbjuder vi dig massor av förmåner. Förutom de klassiska förmånerna som friskvårdsbidrag 3000 kr/år och generösa rabatter via vår förmånsportal så erbjuder vi dig även årsarbetstid, kompetensutveckling och extern handledning.
Vi arbetar utifrån renodlade roller inom uppdraget som familjehemssekreterare. Du kommer därmed i huvudsak att arbeta med att handleda befintliga familjehem samt att utreda tilltänkta familjehem i samarbete med en rekryterande familjehemssekreterare. Du kommer ha ett tätt samarbete med dina familjehemssekreterarkollegor, barnhandläggare och socialsekreterare på andra enheter, och du får nära arbetsledning av din gruppledare.
Inom enheten finns även vår placeringskoordinator, som tar hand om alla arbetsuppgifter vad gäller sökningar och upphandlingar av externa utförare. Placeringskoordinatorn är vår expert på att snabbt hitta jourhem och kan allt om våra ramavtal.
Verksamhetssystem för handläggning och dokumentation är LifeCare, och all handläggning bedrivs utifrån BBiC. . Vi använder oss av utredningsmetoden En varaktig relation i samtliga familjehemsutredningar.Kvalifikationer
För att vara en del av vårt fantastiska team ser vi att du har yrkesmässig mognad och att du stimuleras av att utveckla och ta ansvar för verksamheten. Du delar vår värdering om ett tydligt medborgarperspektiv, det vill säga att vi är till för kommunens invånare.
Rent formellt vill vi att du har socionomexamen och gärna några års erfarenhet inom socialtjänstens verksamhetsområde barn och/eller ungdomar. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som familjehemssekreterare eller barnhandläggare inom familjehemsvård. Körkort är ett krav.
Har du erfarenhet av En varaktig relation, Signs of Safety och MI och uppskattar att arbeta enligt dessa modeller ser vi det som en styrka.
Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift och kan anpassa din kommunikation utifrån vad situationen kräver. Du är strukturerad, stabil och har förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du tycker att samarbete är viktigt och du förstår myndighetsrollen. Du tar gärna initiativ och är engagerad i ditt arbete.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Urval och intervjuer sker löpande under processens gång. Provanställning kan förekomma. Varmt välkommen med din ansökan!
