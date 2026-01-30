Familjehemssekreterare till Familjehemsenhet Stöd
Gävle kommun, Individ, familj och arbete / Socialsekreterarjobb / Gävle Visa alla socialsekreterarjobb i Gävle
2026-01-30
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Individ, familj och arbete i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Familjehemssekreterare gör skillnad för barn och familjer. Vi på Familjehemsenhet Stöd står inför en spännande utvecklingsfas och vill nu stärka vår verksamhet ytterligare. Därför söker vi en ny medarbetare som delar vårt engagemang och vår övertygelse om att varje barn har rätt till en trygg, stabil och meningsfull uppväxt. Tillsammans vill vi bygga ett starkt och kompetent team präglat av värme, professionalism och en gemensam vilja att göra verklig skillnad för familjehemsplacerade barn och familjer.
Vår drivkraft är att varje barn och ungdom ska få växa upp i en trygg och kärleksfull miljö.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Ge stöd, handledning och vägledning till familjehem
* Hålla i utbildningsinsatser för familjehem
* Ansvara för familjehemmens/SFV ekonomiska frågor och avtal
* Föra samtal och följa familjehem i olika livssituationer
* Arbeta i team utifrån BBIC tillsammans med familjehemssekreterare, barnsekreterare och Skolfam
* Arbeta med SFV, Särskilt förordnad vårdnadshavare
Tjänsten innebär både kortare och längre resor flera gånger i månaden. Vår arbetsplats ligger centralt i Gävle med goda bussförbindelser. Enheten består av tolv medarbetare med bred kompetens inom familjehemsvård och Skolfam. Som slutkandidat behöver du lämna utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola.
Är du utbildad socionom och vill bidra till att barn och unga får en trygg och kärleksfull uppväxt? Då kan detta vara arbetet för dig!Kvalifikationer
Du är en trygg och säker socionom som vill arbeta med familjehemsvård. Du gillar att ha ett brett kontaktnät där du och dina kollegor arbetar utifrån ett gemensamt arbetssätt för en trygg och säker familjehemsvård. Vi arbetar i team med utgångspunkten i BBIC (barns behov i centrum)och du kommer att ingå i ett viktigt och värdefullt team.
Vi söker dig som:
* Är utbildad socionom
* Har B-körkort och körvana
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete med barn och unga
* Erfarenhet av familjehemsvård
* Dokumentationsvana, gärna i Treserva
För att lyckas i rollen är du:
* Strukturerad och målmedveten, Planerar och organiserar sitt arbete väl, följer upp uppgifter och håller deadlines
* Trygg, upplever sig trygg i osäkra situationer, skiljer på sak och person
* Relationsskapande, Tar initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer
* Samarbetsorienterad, Arbetar prestigelöst, anpassar dig efter situationen och fokuserar på gemensamma mål
Vi erbjuder dig meningsfullt och utvecklande arbete med ett självständigt yrkesansvar. Som nyanställd får du introduktion med mentor och extern handledning och internt stöd samt ett nära och prestigelöst teamsamarbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Du kommer att inleda din anställning med att arbeta under ett år på Familjehemsenhet Stöd, för en medarbetare som är föräldraledig. Efter denna period har du din tillsvidareanställning på någon av våra familjehemsavdelningar där det finns en vakant tjänst
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om hur vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300088". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Enhetschef
Åsa Larsson asa.1.larsson@gavle.se 026-17 50 51 Jobbnummer
9714935