Familjehemssekreterare till Familjehemscentrum
Borås kommun / Socialsekreterarjobb / Borås Visa alla socialsekreterarjobb i Borås
2025-12-22
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Vi söker familjehemssekreterare till Familjehemscentrum, en viktig del av Borås Stads satsning på familjehemsplacerade barn. Vi arbetar helhjärtat för att erbjuda trygghet och stabilitet för våra barn och familjer. Som familjehemssekreterare kan just du göra skillnad och ge bra förutsättningar för de barn som behöver stöd och hjälp.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp där erfarenhet finns och ny energi välkomnas. Vi värnar om ömsesidigt stöd och utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt genom kvalitetssäkring, utbildning och utveckling. Vi arbetar aktivt för att öka antalet egna familjehem och har en tydlig arbetsplan för fokus- och utvecklingsfrågor. Familjehemscentrum består av 8 barnsekreterare, 15 familjehemssekreterare, 1 pedagog, 3 metodhandledare och 2 enhetschefer. Vi är en arbetsgrupp som har roligt tillsammans och stöttar varandra. Borås Stad är också deltagare i Yrkesresan vilket ger dig introduktionsutbildning och vidareutbildning. Handledning sker regelbundet med extern handledare. Vi arbetar utifrån Signs of Safety.
Familjehemssekreterare till FamiljehemscentrumPubliceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Familjehemssekreterarna är uppdelade i två team. Team 1 jobbar med rekrytering, utredning och matchning. Team 2 jobbar med råd och stöd. Det finns nu möjlighet att önska vilket team man vill arbeta med utifrån erfarenhet och intresse.
Som familjehemssekreterare i team 1 arbetar du med att rekrytera nya uppdragstagare, utreda familjer och matcha ihop rätt familj till barnet. Du samarbetar nära dina kollegor och under utredningarna jobbar man tillsammans två och två. Du kommer att träffa många nya människor utreda och göra bedömningar gällande familjers möjlighet att vara uppdragstagare. Du behöver vara nyfiken, bra på att samarbeta, vara analytisk och duktig på att kommunicera. Du behöver känna dig säker på dokumentation.
Som familjehemssekreterare i team 2 arbetar du med råd och stöd till uppdragstagare i ett nära samarbete med socialsekreterare och barnsekreterare. Du kommer att följa uppdragstagare under en längre tid och det är viktigt att vara bra på att bygga relationer och tillit. Du behöver vara bra på att stötta och motivera människor i svåra situationer. Du behöver vara nyfiken, vara bra på samarbete samt vara strukturerad. I tjänsten ingår löpande dokumentation och ekonomisk administration.
Övrig information
Innan erbjudande om anställning ges behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Välkommen med din ansökan senast den 12 januari. Intervjuer kommer att ske löpande. Kvalifikationer
För att bli vår nästa kollega behöver du ha en socionomexamen eller likvärdig akademisk utbildning inom socialt arbete.Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av socialt arbete inom barn och familj samt är duktig på dokumentation. Erfarenhet av familjehemsarbete är meriterande. Som person är du flexibel och välkomnar förändringar med en positiv inställning. Du trivs med struktur och har förmågan att arbeta metodiskt och organiserat, samtidigt som du effektivt prioriterar dina arbetsuppgifter. Ditt samarbete i team är både produktivt och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Kvalitet och goda resultat är viktigt för dig och du är medveten om vikten av noggrann dokumentation. B-körkort är ett krav.
I tjänsten ingår att vid vissa tillfällen vara med på events, ibland på kvällstid och vid några tillfällen per år även på helger. Vi har familjehem runt om i Sverige, vilket gör att man med framförhållning behöver kunna arbeta sena kvällar och ibland sova borta.
Då vi erbjuder våra familjehem och kontaktfamiljer stöd på kvällar och helger per telefon ingår också att ha beredskap dessa tider enligt ett rullande schema.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26:2025:066". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Jessica Viltok Jobbnummer
9658736