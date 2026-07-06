Familjehemssekreterare till Barn och unga
Gällivare kommun / Socialsekreterarjobb / Gällivare Visa alla socialsekreterarjobb i Gällivare
2026-07-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning av verksamheten
Vill du vara med i någonting spännande, lärorikt och samtidigt skapa en trygg miljö för barn och unga, familjer i vårt samhälle? Vi kan erbjuda dig ett varierande och utmanande jobb med goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet till kunskapspåfyllnad.
I Gällivare kommun har vi en enhet med all myndighetsutövning inom socialtjänstens områden. Nu söker vi en familjehemssekreterare som vill arbeta med familjehem vid placeringar av barn, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att rekrytera och utreda familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. I tjänsten ingår även att utbilda och handleda uppdragstagare och tillsammans med socialsekreteraren bidra till att jourhemsplacerade och familjehemsplacerade barn får den vård de behöver. I arbetet ingår samverkan med andra kollegor inom vår verksamhet samt samverkan internt och externt.
I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring. Det är en fördel om du har B-körkort och ska ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller utbildning som bedöms relevant för tjänsten. Du ska du ha goda kunskaper om gällande lagstiftning och ha en humanistisk människosyn. Du har lätt för att arbeta självständigt men också trivas att samarbeta i grupp samt kunna upprätthålla goda relationer.
Du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har en flexibel läggning då arbetet kan innebära akuta ställningstaganden. Du behöver vara trygg i dig själv och ha förmågan att sätta gränser samt har ett professionellt förhållningssätt.Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Gratis bad upp till 12 tillfällen/månaden
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
Vi satsar på nära ledarskap, samordnare för handledning samt extern handledning tillsammans med övriga handläggare. Du kommer att erbjudas deltagande i Yrkesresan som är en nationell kompetensförsörjning för socialtjänsten, där man börjat med barn och unga, samt familjehemsarbetet.Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning. Biståndsenheten har arbetstidsförkortning och veckoarbetstiden är 35,92 timmar/veckan. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna ett löneanspråk i ansökan.
Tillträde/Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV och ett personligt brev. På begäran lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
Upplysningar
Verksamhetschef Maria Apelqvist 0970–818 312
Fackliga företrädare
Akademikerförbundet SSR
Vision gallivareavdelningen@fv.vision.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9993487