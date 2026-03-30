Familjehemssekreterare till barn och unga!
2026-03-30
Vill du göra skillnad för barn och familjer och vara del av en organisation där din röst räknas? Hos oss i Partille söker familjeenheten nu en familjehemssekreterare som brinner för att skapa varaktiga förändringar i barns liv!
Som familjehemssekreterare hos oss är du en nyckelspelare i vårt arbete. Dina huvuduppgifter inkluderar att rekrytera, utreda och handleda våra ovärderliga familjehem. Utöver detta kommer du också att rekrytera och utreda kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Just nu består vårt team av tre familjehemssekreterare, fyra barnsekreterare, en metodstödjare och en enhetschef. Kom och bidra med din energi och kreativitet i vårt dedikerade team!
Hos oss får du:
En centralt belägen arbetsplats - 5 minuter från tåg och buss
Tillgång till nyrenoverat gym i kommunhuset - helt kostnadsfritt
Lunchrestaurang i kommunhuset - smidigt och gott när du vill ladda energi under arbetsdagen
Närhet till Allum köpcentrum - perfekt för ärenden eller en promenad på lunchen
Möjlighet till distansarbete och semesterväxling
Smidigt samarbete över förvaltningsgränser
Gemensamma konferenser och regelbundna teamdagar

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan motsvarande akademisk beteendevetenskaplig utbildning om minst 180 hp (kandidatexamen). För att trivas i denna roll behöver du även ha tidigare erfarenhet av arbete med familjehemsvård inom socialtjänsten, exempelvis som familjehemssekreterare, familjehemskonsulent eller i annan relevant professionell roll. Då dokumentation och administrativa arbetsuppgifter är en viktig del av tjänsten behöver du ha erfarenhet av detta. B-körkort är ett krav.
Till tjänsten söker vi en en prestigelös, nyfiken och lösningsorienterad person med positiv inställning till samarbete. Du är flexibel, kan hantera varierande arbetsuppgifter och fokuserar alltid på barnets bästa. Du kan stödja familjehem, bygga relationer och kommunicera tydligt med klienter, uppdragstagare och kollegor.
Personlig lämplighet är av stor betydelse för oss; vi vill se att du tydligt kan redogöra för de kompetenser som vi efterfrågar för denna tjänst. Urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Innan anställning kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan. Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Partille kommun
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
433 33 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Partille
Paulina Kjellqvist, Akademikerförbundet SSR - för fackliga frågor: 031-7922087
9828257