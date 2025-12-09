Familjehemssekreterare sökes till Familjeenheten
2025-12-09
Är du redo att göra skillnad och forma framtiden för barn och familjer? Vill du vara del av en stabil och framåtblickande organisation där din röst räknas? Då är detta möjligheten för dig!
Vi på familjeenheten söker nu en engagerad och driven familjehemssekreterare som brinner för att skapa varaktiga förändringar.
Just nu består vårt team av tre familjehemssekreterare, fyra barnsekreterare, en metodstödjare och en enhetschef. Kom och bidra med din energi och kreativitet i vårt dedikerade team!
Som familjehemssekreterare hos oss är du en nyckelspelare i vårt arbete. Dina huvuduppgifter inkluderar att rekrytera, utreda och handleda våra ovärderliga familjehem. Utöver detta kommer du också att rekrytera och utreda kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi ser över våra strategier för att stärka stödet till familjehemmen och utveckla arbetet med kontaktfamiljer och kontaktpersoner.
Hos oss får du:
• En centralt belägen arbetsplats- 5 minuter från tåg och buss
• Tillgång till nyrenoverat gym i kommunhuset - helt kostnadsfritt
• Lunchrestaurang i kommunhuset- smidigt och gott när du vill ladda energi under arbetsdagen
• Närhet till Allum köpcentrum- perfekt för ärenden eller en promenad på lunchen
• Möjlighet till distansarbete och semesterväxling
• Smidigt samarbete över förvaltningsgränser
Kvalifikationer
Vi vill att du som söker har en socionomexamen eller motsvarande beteendevetenskaplig utbildning och erfarenhet av familjehemsvård. Då dokumentation och administrativa arbetsuppgifter är en viktig del av tjänsten behöver du ha erfarenhet av detta. B-körkort är ett krav.
En av tjänstens hörnstenar handlar om samverkan och vi söker därför dig med en positiv inställning till nära samarbete med kollegor. Du är en prestigelös och nyfiken individ, med förmåga att hantera en tjänst som rymmer många olika arbetsuppgifter. Att navigera i komplexa situationer och vara lösningsorienterad faller sig naturligt för dig. Din flexibla inställning gör att du kan anpassa och styra ditt arbete efter rådande behov.
Barnets bästa är alltid i fokus för dig. Du stöttar och vägleder familjehemmet för att skapa en hållbar miljö där alla parter trivs och utvecklas. Vi ser gärna att du har en utmärkt förmåga att vårda och bygga relationer samt kommunicera och samarbeta effektivt med andra. Ett gott bemötande och tydlig kommunikation är avgörande, både gentemot klienter, uppdragstagare och kollegor. Personlig lämplighet är av stor betydelse för oss; vi vill se att du tydligt kan redogöra för de kompetenser som vi efterfrågar för denna tjänst.
Varmt välkommen med din ansökan!
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
