Familjehemssekreterare/socialsekreterare

Laxå Kommun / Socialsekreterarjobb / Laxå
2025-08-27


Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!

Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Laxå består av fem enheter med sammanlagt 11 handläggare; ekonomi- och vuxen enheten, barn- och familj enheten, bistånd- och LSS enheten, budget- & skuldrådgivare, familjecentralen och öppenvården.

Laxå kommun har den lilla kommunens fördelar med nära beslutsvägar, stor delaktighet i alla delar av ärenden och omväxlande breda arbetsuppgifter. Vi hjälper varandra inom och mellan enheterna och representerar hela IFO i Laxå.

Vi söker en engagerad och kompetent familjehemssekreterare/socialsekreterare. Som familjehemssekreterare/socialsekreterare blir du en viktig del av vårt team och bidrar till att skapa de bästa förutsättningarna för våra barns välmående.

Vi erbjuder:

- En meningsfull med möjlighet att påverka barns och ungdomars liv.
- En arbetsmiljö som präglas av tillit, samarbete och öppenhet.
- Fortbildningsmöjligheter för din personliga och professionella utveckling.
- En konkurrenskraftig lön och bra arbetsvillkor.

Publiceringsdatum
2025-08-27

Dina arbetsuppgifter
Som familjehemssekreterare/socialsekreterare i Laxå kommun kommer du att jobba med olika arbetsuppgifter inom barn och familj handläggning samt ha ett särskilt ansvar för att rekrytera, handleda och utreda familjehem.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som familjehemssekreterare. Du behöver ha god förmåga att arbeta självständigt och i team, god kommunikationsförmåga och ett empatiskt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/53".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Laxå kommun (org.nr 212000-1918)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
SON, IFO

Kontakt
Mary Lind Dalevi, enhetschef
0584473131

Jobbnummer
9477517

