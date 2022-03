Familjehemssekreterare på Barn- och ungdomsenheten

Höganäs kommun Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Höganäs

2022-03-29



Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa kommuner och våra förväntningar på oss själva är höga. Vi har invånaren och service i fokus och tillsammans åstadkommer vi goda resultat. Nyckeln till framgång är att ha medarbetare som brinner för sitt jobb, så det förväntar vi oss att du också gör!Våra interna ledord är kommunikation och koncerntanke. Vi tror att ett öppet kommunikationsklimat ger effekt på vår kommun, våra invånare, våra företagare, våra föreningar och våra besökare. Höganäs blir då - väl värt att investera i.Har du redan nu tankar om hur Höganäs kan bli en av Sveriges bästa kommuner? Då kanske du är den vi söker!Socialförvaltningen och det kommunala omsorgsbolaget, Höganäs Omsorg AB, befinner sig i en utvecklings- och uppbyggnadsfas. Det innebär att den som får tjänsten erbjuds en spännande arbetsplats som fortlöpande förändras och anpassas utifrån medborgarnas och verksamheternas behov.2022-03-29Ditt uppdrag består i att rekrytera, utreda och handleda familjehem. Du kommer ha ett mycket nära samarbete med den barnsekreterare som ansvarar för det placerade barnet eller ungdomen. Arbetet innebär även att samverka med andra myndigheter och aktörer.Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Kunskaper om myndigheters ansvar och gällande lagstiftning. Mycket god förmåga att samarbeta. För tjänsten krävs att du har B-körkort.Som person är du trygg i dig själv, strukturerad, ansvarstagande och drivande. Du är uthållig och har en förmåga att hitta lösningar och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är van att ta egna beslut och kan arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Meriterande: Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, särskilt inom barn- och ungdomsområdet och att du har utbildning i KälvestenÖVRIGT"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma/Offentliga Jobb via hjälpformuläret, se info på Offentliga Jobb - alternativt ring 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast. Löpande intervjuer kommer därför att ske under rekryteringsperioden.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2022-04-08Höganäs kommun Socialförvaltningen6483361