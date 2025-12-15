Familjehemssekreterare och barnhandläggare till Hässelby-Vällingby sdf
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Placeringsenheten består av tre grupper, med varsin gruppledare, som arbetar med barn och unga placerade utanför det egna hemmet.
Två av grupperna arbetar med de barn som är placerade i familjehem och varje grupp består av fyra barnsekreterare och tre familjehemssekreterare. Dessutom finns en särskild familjehemssekreterare som ansvarar för rekrytering av familjehem. Den tredje gruppen, Placeringsgruppen, arbetar med de barn och ungdomar som är placerade i andra vårdformer såsom exempelvis HVB-hem och stödboende. Gruppen består av fyra socialsekreterare och en skolsamordnare.
Tillsammans formar vi en socialtjänst som utgår från vad människor behöver.
För att komma närmare våra klienter och skapa förtroende, förbättrar vi hela tiden hur vårt sätt att arbeta. Vill du vara med och utveckla vår verksamhet i syfte att ge de bästa förutsättningar för de barn och unga som är placerade utanför hemmet - sök till oss!
Vi söker nu nya kollegor till Placeringsenheten:
familjehemssekreterare
barnhandläggare
Vi erbjuder
Hos oss får du ett arbete där du kan utvecklas och arbeta tillsammans med engagerade kollegor och du får regelbunden ärendehandledning av din gruppledare. Vi har chefer som är nära till hands och lätta att nå. Du får också stöd av områdets två metodutvecklare, och som nyanställd får du gå ett väletablerat introduktionsprogram så att du får stöd att metodiskt komma in i våra arbetsuppgifter och rutiner.
Som anställd hos oss har du
extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
flexibel arbetstid samt sommar- och vinterarbetstid
semesterväxling och tillgång till förvaltningens gym
friskvårdsbidrag (3000 kr år 2025) samt möjlighet att förmånligt köpa årskort till stadens simhallar/gym
ett nätverksbaserat arbetssätt där familjens resurser tas tillvara.
Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som familjehemssekreterare utreder och stöttar och handleder du familjehem för att skapa trygga och stabila miljöer för barn. Du är ett nära stöd genom hela placeringen och samarbetar tätt med barnsekreterare. Resor ingår i tjänsten - främst i Stockholm men även i övriga landet.
Som barnhandläggare följer du upp vården för barn i familjehem. Du bygger tillitsfulla relationer, har kontakt med föräldrar och nätverk, och samarbetar med familjehemssekreterare. Arbetet sker enligt SoL och LVU. Resor ingår i tjänsten - främst i Stockholm men även i övriga landet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser att du har
socionomexamen
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
erfarenhet av arbete med de specifika målgrupperna
Vi ser det som meriterande om du har
erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och ungdom
erfarenhet av arbete enligt Signs of Safety.
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid följande personliga kompetenser:
Du är strukturerad och säkerställer att dina ärenden hanteras i tid och med kvalitet, samtidigt som du är mål- och resultatinriktad med ett tydligt fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och familjer. Du är relationsskapande och har förmågan att bygga förtroende och goda samarbeten, både med klienter och deras nätverk. Dessutom värdesätter vi att du är samarbetsinriktad och trivs med att arbeta nära både kollegor och andra samarbetspartners för att nå gemensamma mål.Publiceringsdatum2025-12-15Övrig information
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. I den här rekryteringsprocessen kan det komma att bli aktuellt med urvalstester som en del i bedömningen. Intervjuer kommer göras löpande. För dessa tjänster krävs att du har ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare här.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Kontakt
Ulrika Jonsson ulrika.jonsson@stockholm.se 08-50805346 Jobbnummer
9645892