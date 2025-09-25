Familjehemssekreterare med rekryteringsansvar
2025-09-25
Kungsbacka kommun utökar och förändrar sin verksamhet inom familjehemsvården för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och unga som behöver placeras utanför sitt eget hem.
Vi söker nu en engagerad familjehemssekreterare med särskilt ansvar för rekrytering. Du blir en viktig del av Familjehemsenheten, där du arbetar nära teamet för att förändra och utveckla verksamheten då behovet av kvalificerade familjehem, jourhem och kontaktfamiljer är stora.
Rollen som Familjehemssekreterare med rekryteringsansvar hos oss
Du kommer att arbeta i nära samarbete med två jourhemssekreterare - tillsammans bildar ni en liten, dedikerad grupp på tre personer inom det större teamet. Hela enheten består av åtta familjehemssekreterare, sex barnsekreterare, två familjebehandlare, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef. Tillsammans bidrar vi till en trygg och stödjande miljö för både placerade barn och deras familjer.
Som rekryterare är du enhetens ansikte utåt och en nyckelperson i att attrahera och engagera potentiella familjehem. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
- Att skapa och driva rekryteringskampanjer via digitala kanaler (t.ex. sociala medier, webb och e-post).
- Synas på mässor, evenemang och i lokala nätverk för att väcka intresse för familjehemsvård.
- Bygga och underhålla goda kontakter inom föreningsliv, näringsliv och andra relevanta nätverk.
- Vara kreativ och uppfinningsrik för att hitta nya, innovativa sätt att nå ut till personer som kan tänka sig att bli familjehem, jourhem eller kontaktfamilj.
- Tillsammans med de två jourhemssekreterarna genomföra de inledande utredningarna av intresserade kandidater.
- Dela din kunskap och expertis med hela teamet, med särskilt fokus på att samarbeta med jourhemssekreterarna i deras dagliga arbete.
Rollen ger dig möjlighet att kombinera strategiskt rekryteringsarbete med praktiskt stöd i utredningar, i en dynamisk och meningsfull miljö där ditt engagemang direkt gör skillnad för utsatta barn och familjer.Publiceringsdatum2025-09-25Profil
Som person är du utåtriktad, relationsskapande och har ett hjärta för att möta människors engagemang för att hjälpa barn i behov. Du är kreativ, initiativrik och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Vi ser värde i din förmåga att tänka och göra nytt och anpassa strategier efter lokala behov. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad socionom
- har erfaren av arbete inom familjevården samt inriktning barn och unga inom socialtjänsten.
Det är meriterade om du har:
- utbildning eller erfarenhet av rekrytering inom familjehemsvård.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Utdrag från belastningsregister ska uppvisas innan anställning
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 9 oktober. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
