Familjehemssekreterare med ansvar för jourverksamhet samt kontaktbistånd
Kungsbacka Kommun / Socialsekreterarjobb / Kungsbacka Visa alla socialsekreterarjobb i Kungsbacka
2025-09-25
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Kungsbacka kommun utökar och förändrar sin verksamhet inom familjehemsvården för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och unga som behöver placeras utanför sitt eget hem.
Rollen som Familjehemssekreterare med ansvar för jourverksamhet samt kontaktbistånd hos oss
Du blir en del av ett mindre team på tre personer, där du arbetar nära en rekryterare och en annan jourhemssekreterare. Tillsammans ingår ni i ett större team bestående av åtta familjehemssekreterare, sex barnsekreterare, två familjebehandlare, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef. Vårt arbete präglas av samarbete, engagemang och fokus på barnets bästa.
Som jourhemssekreterare spelar du en central roll i att hantera jourplaceringar, ge stöd och handledning till uppdragstagarna samt initialt bygga upp verksamheten med kontrakterade jourhem.
I rollen som jourhemssekreterare kommer du att:
- Ta emot och hantera intresseanmälningar för jourhem, inklusive första bedömningen av kandidater.
- Ta emot förfrågningar om akuta placeringar och ansvara för att matcha barn och unga med lämpliga jourhem.
- Ge individuellt stöd och handledning till jourhem för att säkerställa deras trygghet och utveckling i rollen.
- Utreda och fatta beslut om bistånd för kontaktpersoner och jourhemsplaceringar.
- Arbeta tätt tillsammans med rekryteraren och den andra jourhemssekreteraren för att skapa en smidig process från intresseanmälan till placering.
- Bidra med din kunskap och engagemang till hela teamet för att stärka enhetens arbete.
Rollen innebär en variation av självständigt arbete och nära samarbete, där du har möjlighet att göra skillnad för barn och unga i behov av trygga hem.Publiceringsdatum2025-09-25Profil
Du är en strukturerad och relationsskapande person som har lätt för att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Med din starka kommunikativa förmåga trivs du med att ge stöd och handledning till kollegor och samarbetspartners. Du är flexibel och lösningsorienterad, särskilt när det uppstår akuta situationer. Du har ett stort engagemang för barn och ungas välmående samt en förmåga att skapa förtroende hos både kollegor och jourhem. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad socionom
Det är meriterade om du har:
- erfarenhet av arbete inom socialtjänst, gärna inom familje- eller jourhemsvård
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Utdrag från belastningsregister ska uppvisas innan anställning.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 9 oktober.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/613". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Linda Karlsson, enhetschef 0300-834324 Jobbnummer
9527105