Familjehemssekreterare konsultuppdrag i Avesta kommun
TopHuman AB / Socialsekreterarjobb / Avesta
2025-09-25
Omsorgsförvaltningen i Avesta kommun söker nu en erfaren familjehemssekreterare för ett konsultuppdrag inom barn- och ungdomsenheten.

Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med rekrytering, utredning och matchning av familjehem, jourhem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. I uppdraget ingår dokumentation, avtalsskrivning och sedvanlig handläggning inom familjehemsvården. Du bildar team med barnets socialsekreterare, deltar vid uppföljningar och möten samt stöttar i arbetsledningen av familjehemssekreterare i det dagliga arbetet.
Om arbetsplatsen
Barn- och ungdomsenheten består av 15 socialsekreterare, 3 familjehemssekreterare, 2 familjerättssekreterare, 2 mottagare, 2 teamledare samt enhetschef. Du blir en del av ett erfaret team där stöd och samarbete är centralt.

Kvalifikationer
Socionomexamen (eller utländsk utbildning godkänd av Socialstyrelsen)
Utbildning i BBIC grund
Minst 5 års erfarenhet av familjehemsvård inom socialtjänsten
Erfarenhet av arbetsledning inom den sociala barn- och ungdomsvården (minst 2 år)
Goda kunskaper i gällande lagstiftning
Omfattning och period
Uppdraget avser heltid (40 timmar/vecka), med krav på närvaro i verksamheten minst 3-4 dagar per vecka. Period: från 2025-10-13 (eller så snart som möjligt därefter) till 2026-01-31, med möjlighet till förlängning i upp till 3 månader.

Så ansöker du
Ansökan görs till TopHuman AB. Skicka CV och relevanta intyg via e-post till info@tophuman.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Avesta".
Detta är ett heltidsjobb.
TopHuman AB
(org.nr 559214-5063)
774 81 AVESTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9526386