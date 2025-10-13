Familjehemssekreterare inom barn och ungdom
Talangbron Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Avesta Visa alla socialsekreterarjobb i Avesta
2025-10-13
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talangbron Sverige AB i Avesta
, Norberg
, Ovanåker
, Smedjebacken
, Borlänge
eller i hela Sverige
Är du socionom och vill arbeta som Familjehemssekreterare inom barn och ungdom?
Talangbron söker nu en Socionomkonsult för ett betydelsefullt uppdrag i Dalarna! Här får du arbeta med familjehemsvård för barn och unga, bidra till trygga uppväxtvillkor och säkerställa att placerade barn får rätt stöd och uppföljning enligt SoL.
Ditt uppdrag:
• Rekrytera, utreda, matcha och handleda familjehem, jourhem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.
• Genomföra dokumentation, avtalsskrivning och sedvanlig handläggning inom familjehemsvården.
• Arbeta i team med barnets socialsekreterare, delta vid uppföljningar och möten där familjehemmet ingår.
• Stötta och arbetsleda en ny kollega i rollen som familjehemssekreterare genom att dela med dig av din erfarenhet.
• Bidra till utveckling och kvalitet i familjehemsvården genom aktivt samarbete och kunskapsdelning.
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen.
• Är utbildad i BBIC grund.
• Har minst 5 års erfarenhet av familjehemsvården inom socialtjänsten.
• Har minst 2 års erfarenhet av att arbetsleda inom social barn- och ungdomsvård.
• Behärskar aktuell lagstiftning och kan självständigt driva hela handläggningsprocessen.
• Har goda kunskaper i Officepaketet.
• Kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.
• Har giltigt B-körkort.
• Har gott omdöme, är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande med god värdegrund.
• Kan hantera högt arbetstempo och bibehålla målfokus även vid utmaningar.
• Kan identifiera risker och informera arbetsledning vid behov.
• Kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning.
Omfattning:
100 % tjänst, vardagar (40 timmar per vecka). Uppdraget innebär att du behöver vara på plats i verksamheten minst 3-4 dagar i veckan.
Uppdragsperiod:
Start 3 november 2025, eller så snart som möjligt.
Slutdatum 31 januari 2026, med möjlighet till förlängning upp till 3 månader.
Om Talangbron:
Vi är specialister på bemanning och rekrytering inom kompetensförsörjning. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag för långsiktiga och givande samarbeten. Hos oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag med CV. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista ansökningsdag:
19 oktober 2025. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/ Jobbnummer
9554777