Familjehemssekreterare , Familjehemsenheten
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Falkenberg Visa alla socialsekreterarjobb i Falkenberg
2026-07-24
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Välkommen till oss!
Vill du vara med och skapa trygga och hållbara sammanhang för barn och familjehem samtidigt som du får möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team.
Hos oss blir du en del av en erfaren och engagerad arbetsgrupp där samarbete, utveckling och delaktighet är en självklar del av vardagen. Vi tror på kraften i att lära tillsammans och ger dig goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll genom bland annat Yrkesresan, kollegialt stöd och möjlighet att bidra med egna idéer och perspektiv.
Vi vill att arbetslivet ska fungera tillsammans med livet i övrigt och erbjuder därför flexibla arbetstider, friskvårdsbidrag, möjlighet att semesterväxla och en livsvårdstimme inom ramen för vårt pilotprojekt. Här får du möjlighet att kombinera kvalificerat socialt arbete med utveckling, lärande och ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad för barn och familjer varje dag.
Välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Som familjehemssekreterare hos oss får du ett varierat och meningsfullt uppdrag där relationer, samarbete och utveckling står i centrum. Du arbetar med att rekrytera, utreda, utbilda och stödja familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Tillsammans med barnets socialsekreterare bygger du nära samarbeten kring barnet och familjehemmet, med fokus på långsiktiga och hållbara lösningar.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där du får möjlighet att bidra med idéer, erfarenheter och engagemang. Tillsammans utvecklar vi familjehemsvården utifrån den nya socialtjänstlagens intentioner, stärker barns och familjehems delaktighet och fortsätter arbetet med att skapa tidigt, tillgängligt och förebyggande stöd. För dig som tycker om att kombinera praktiskt socialt arbete med utveckling och lärande finns stora möjligheter att påverka och bidra.
I uppdraget ingår även arbete med Skolfam samt deltagande i hantering av akuta placeringar tillsammans med kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du trivs med att arbeta tillsammans med andra, är nyfiken på människors olika livssituationer och vill bidra till att skapa goda förutsättningar för barn som behöver samhällets stöd.
Vi tror att du uppskattar att bygga långsiktiga relationer och ser värdet i att skapa förtroendefulla samarbeten med både barn, familjehem och kollegor. Du har ett stort engagemang för barns och ungas utveckling, känner dig trygg i mötet med människor och ser samverkan som en självklar framgångsfaktor. Du vill också vara med och utveckla framtidens socialtjänst tillsammans med oss.
Erfarenhet av familjehemsvård, handledning eller utredningsarbete är meriterande. Har du utbildning i Kälvesten eller liknande utredningsmetoder är det också ett plus, men vi välkomnar även dig som har andra erfarenheter och kunskaper som kan bidra till vårt arbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt möjlighet till flexibla arbetstider utifrån akuta placeringar.
Körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast, enligt överenskommelse alternativt 1 november .
Examensbevis Socionomutbildning ska bifogas ansökan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Enligt lag (2013:852) om registerkontroll ska samtliga medarbetare som arbetar med barn visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Du beställer ett utdrag på polisen https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337166 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231), http://kommun.falkenberg.se
311 80 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare +46346886000 Jobbnummer
10010630