Familjehemssekreterare , Familjehemsenheten

2026-02-20
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Familjehemsenheten är en välkomnande och kunnig arbetsgrupp som består av sju familjehemssekreterare med fokus på rekrytering och handledning av familjehem, åtta socialsekreterare med fokus på barnen samt en verksamhetsledare. Knuten till enheten finns även en psykolog på heltid som arbetar med Skolfam tillsammans med en specialpedagog från barn- och utbildningsförvaltningen.
Förutom en trevlig arbetsgrupp finns det många andra fördelar med att vara anställd i Falkenbergs kommun. Vi kan erbjuda dig flera förmåner som:
• Friskvårdsbidrag
• Flextid
• Möjlighet till att semesterväxla
• Tillgång till Yrkesresan
• Livsvårdstimme pilotprojekt
Vill du bli en av oss?
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi kallar till intervjuer fortlöpande.
Som familjehemssekreterare rekryterar, utreder, handleder och utbildar du familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. I arbetet med familjehemmen samarbetar du med barnets socialsekreterare och ni har gemensam handledning. Ni kommer att arbeta som ett team tillsammans med barnet, biologiskt nätverk och familjehem. I arbetet ingår att tillsammans med övriga familjehemssekreterare dela på ansvaret för akuta jourplaceringar och omplaceringar.
Som en del av ditt uppdrag arbetar du även med Skolfam, ett pedagogiskt stöd till familjehemsplacerade barn i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen där en psykolog och en specialpedagog ingår.
I tjänsten ingår samverkan med övriga kollegor inom myndighetsavdelningen, men också med andra aktörer exempelvis skolor/förskolor, BUP och habiliteringen. Du får stöd i det dagliga arbetet av verksamhetsledare.
Som nyanställd får du en successiv introduktion i arbetet med hjälp av en egen mentor, en kompetensplan och regelbunden handledning både av verksamhetsledare och extern handledare.
Vi har ett tydligt barnperspektiv där vi har fokus på barnens bästa och vi skapar tid för reflektion och utveckling i det dagliga arbetet. Arbetet ger stor frihet att själv planera sina dagar men mycket av arbetet sker på eftermiddagarna då många av de placerade barnen går i skola och möten sker efter skoltid.
Som en del av vårt uppdrag arbetar vi enligt intentionerna i den nya Socialtjänstlagen, där förebyggande arbete och ökad tillgänglighet är centrala delar. Det innebär att du som familjehemssekreterare bidrar till att utveckla tidiga och lättillgängliga stödinsatser för barn, unga och familjehem.
Vi strävar efter att tidigt identifiera behov, stärka skyddsfaktorer och sänka trösklarna för kontakt med socialtjänsten. Arbetet sker nära de övriga enheterna inom Avledningen för socialt arbete i Falkenberg och externa samarbetspartners.
Du blir en viktig del i att bygga upp en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst för Falkenbergs kommun. I vårt dagliga arbete jobbar vi i nära samarbete med enheten för barn/unga och våld i nära relation samt öppenvården barn/unga. Vi nätverkar även med övriga kommuners familjehemsgrupper i länet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
Meriterande är utbildning i utredningsmetoden Kälvesten samt familjehemshandledarutbildning.
Som familjehemssekreterare bör du vara trygg, strukturerad och ha god förmåga att organisera ditt arbete. Det är önskvärt med goda kunskaper vad gäller barn/ungas utveckling och behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt möjlighet till flexibla arbetstider utifrån akuta placeringar.
Körkort är ett krav.
Examensbevis Socionomutbildning ska bifogas ansökan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Enligt lag (2013:852) om registerkontroll ska samtliga medarbetare som arbetar med barn visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Du beställer ett utdrag på polisen https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
