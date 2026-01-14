Familjehemssekreterare Familjehemsenhet 2 Socialförvaltningen Hisingen
Familjehemssekreterare till Familjehemsenhet 2Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Hisingens Familjehemsverksamhet arbetar med rekrytering, utredning, utbildning och handledning av uppdragstagare: familjehem, jourhem, kontakt- och stödfamiljer samt kontaktpersoner.
Verksamheten består av två enhetschefer med ansvar för varsin enhet, fyra 1:e socialsekreterare, cirka 26 familjehemssekreterare samt fyra administratörer.
Vi söker nu efter en ytterligare kollega till enhet 2 som kommer arbeta med fokus på familjehem där barn är placerade för stadigvarande boende.
Vår verksamhet har ett prioriterat och aktivt arbete kring att säkerställa att familjehemsvården är av god kvalité, att trygga de placerade barnens situation och att säkerställa att våra familjehem får det stöd de behöver.
Ditt huvudsakliga uppdrag blir att utreda blivande familjehem samt att handleda och stödja familjehem i pågående placeringar. Du kommer också hantera avtal och ekonomi. En stor del av arbetet innebär samverkan och samarbete, både internt och externt. Vi vill ge nya kollegor ett gott välkomnande och det är viktigt för oss att du som ny känner dig inkluderad. Vi har nära till både enhetschef och 1:e socialsekreterare som har stor erfarenhet av familjehemsvården och som vet vad vi har att hantera i våra uppdrag.
Arbetet bedrivs på dagtid. En viss flexibilitet behövs då vi ibland besöker och träffar våra familjehem på kvällstid. Kortare och längre resor är också en del av tjänsten.
Du erbjuds kontinuerlig utbildning i hur du stöttar och handleder familjehem samt extern handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt ett genuint intresse av att arbeta med målgruppen barn och familj.
Mångårig erfarenhet av socialt arbete med målgruppen barn, unga och familj är ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete inom familjehemsvård är meriterande. Du behöver vara väl förtrogen med gällande lagstiftning och regelverk inom det aktuella verksamhetsområdet. Specifik utbildning inom familjehemsområdet så som i exempelvis Kälvestensmetoden är meriterande.
Vidare har du har ett systemiskt, lösningsfokuserat och coachande förhållnings- och arbetssätt. I ditt arbete är du relationsskapande och besitter en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du tycker om att samarbeta, både inom den egna verksamheten och med andra samarbetspartners.
Det är av stor vikt att du som söker är trygg, stabil och har god förmåga till självinsikt. Du är ansvarstagande och har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Arbetet kräver också god förmåga till reflektion och analys.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll samt har verksamhetens och brukarnas bästa i fokus. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.
Då arbetet innebär mycket kommunikation och dokumentation är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i svenska språket så väl i tal som skrift. B-körkort är ett krav eftersom vi kör mycket i tjänsten.Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
