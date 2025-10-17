Familjehemssekreterare - Tillsvidaretjänst
Sjöbo kommun, Myndighetsenheten / Socialsekreterarjobb / Sjöbo Visa alla socialsekreterarjobb i Sjöbo
2025-10-17
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Vi förstärker vårt fantastiska team i placeringsgruppen!
Som en av 3 familjehemssekreterare på enheten rekryterar, utreder och handleder du familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Du ingår avtal om ersättningar med de som erhåller uppdrag av nämnden samt ger uppdragstagare handledning. Nära samarbete sker med ansvarig särskilt utsedd socialsekreterare (barnsekreterare) för barnet eller ungdomen.
Som en del i handledningen till våra familjehem arbetar vi med grupphandledning och använder oss av behandlingsmetoden MarteMeo.
Gruppen som arbetar med barn- och unga är funktionsindelade i mottagningssekreterare, utredande socialsekreterare och barnsekreterare samt familjehemssekreterare. Gruppen leds i det dagliga arbetet av gruppledare och enhetschef. Enheten består av 20 medarbetare.
Som medarbetare på myndighetsenheten arbetar du i enlighet med BBIC. Du fattar beslut i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och delegation. Dokumentation är en viktig del av arbetet. Samverkan med interna och externa samarbetspartners är andra viktiga inslag.
I syfte att möjliggöra en trygg start för dig som nyanställd sker introduktionen enligt introduktionsplan med regelbunden uppföljning.
Vi ser kompetensutveckling som en naturlig del av arbetet, varför extern handledning erhålles kontinuerligt tillsammans med barnsekreterare. Vi använder verksamhetssystemet Lifecare.
Vi är en arbetsplats som erbjuder möjlighet till distansarbete, anpassat utifrån verksamheten.
Sjöbo kommun erbjuder även ett generöst årligt friskvårdsbidrag om 2500 kr och möjlighet till 1 timmes friskvård på arbetstid varje vecka.
Vi kan även erbjuda dig som vill möjlighet till fler extra lediga dagar i utbyte mot ett löneavdrag motsvarande semesterdagstillägget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av arbetsområdet. Kälvestensutbildning är en merit liksom handledarutbildning.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt en god förmåga att samarbeta såväl internt som externt förutsätts. Du är självständig i ditt arbete och är beredd att ta stort ansvar för ditt uppdrag. Du är flexibel och har förmåga att ställa om och tänka nytt om uppdraget kräver det.
B-körkort är ett krav,
Löpande urval och intervjuer sker, varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Gruppledare placeringsgrupp
