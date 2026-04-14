Familjehemsrekryterare - ett jobb som faktiskt spelar roll
2026-04-14
"Varje familj som öppnar sitt hem gör en av de mest betydelsefulla sakerna en människa kan göra. Vi söker dig som förstår det - och som vill vara en del av den resan."
Om rollen
Som familjehemsrekryterare hos Familjehemsguiden är du ofta den första person en intresserad familj möter. Du tar emot kontakter från familjer som hört om familjehemsvård - kanske via sociala medier, kanske via en vän - och guidar dem genom processen med värme och tydlighet.
Du är familjens första kontakt och guidar dem tryggt in i processen - från första intresseanmälan till att utredningen tar vid. När en konsulent tar över det formella utredningsansvaret fortsätter du som ett nära stöd: du assisterar utredaren, håller trådar och säkerställer att familjen aldrig tappar känslan av att vara omhändertagen.
Det här gör du i vardagen
Tar emot och bearbetar kontakter från familjer som anmält intresse via våra digitala kanaler
Håller informationsmöten - digitalt och fysiskt - med familjer som funderar på att bli familjehem
Koordinerar familjernas väg genom utredningsprocessen och säkerställer att inget faller mellan stolarna
Håller relationen levande med familjer under hela processen - ingen ska känna sig bortglömd
Bidrar aktivt i matchningsarbetet med din kunskap om familjernas förutsättningar, styrkor och önskemål
Stöttar med administrativa uppgifter och kontorsfunktioner - som en naturlig del av att jobba i ett litet team
Matchning handlar om att para ihop rätt barn med rätt familj. Den kunskapen sitter hos dig - och din insats i det arbetet kan vara avgörande för ett barns framtid.
Vem vi söker
Vi söker inte i första hand ett CV - vi söker en person. Du är genuint intresserad av människor, har lätt för att skapa förtroende och trivs med samtal som kräver både lyhördhet och tydlighet.
Erfarenhet från familjehemsvård eller socialtjänst är inte ett krav. Vi lär upp dig i det som är specifikt för vår verksamhet. Det du behöver ta med dig är engagemanget.
Relationsskapande
Empatisk och tydlig
Strukturerad
Nyfiken på att lära
Van vid digitala verktyg
Vi tror på långsiktig utveckling. Du som börjar hos oss i dag kan med tid och engagemang växa in i ett bredare ansvar inom rekrytering, stöd och verksamhetsutveckling.
Meriterande
Inget av detta är ett krav - men det ger dig ett försprång.
Erfarenhet av samtal med människor i svåra livssituationer - t.ex. inom vård, skola, socialtjänst, kyrka eller frivilligarbete
Tidigare kontakt med verksamheter inom HVB, LSS, familjehemsvård eller liknande
Vana vid CRM eller ärendehanteringssystem
Erfarenhet av att ta emot och bearbeta leads via digitala kanaler
Varför Familjehemsguiden
Vi har arbetat med konsulentstödd familjehemsvård sedan 1996. Det är ett litet, sammansvetsat team med korta beslutsvägar - och ett arbete där du varje dag ser att det du gör spelar roll på riktigt.
Att jobba i ett litet företag innebär att ingen dag är den andra lik. Du kommer att byta mellan djupa familjesamtal, administrativa uppgifter och kontorsfunktioner - ibland på samma förmiddag. Det kräver flexibilitet och ett "ingen uppgift är för liten"-mindset. Till gengäld syns ditt bidrag direkt, dina idéer når hela vägen fram och du är aldrig ett hjul i en stor maskin.
Så här ansöker du
Skicka ett mejl till rekrytering.personal@familjehemsguiden.nu
med ditt CV bifogat och svar på de tre frågorna nedan. Inget formellt personligt brev behövs - skriv precis som du pratar.
Berätta kort om en gång du fått någon att känna sig trygg i en situation de var osäker på.
Varför söker du just den här tjänsten?
Vad lockar dig med att jobba i ett litet företag?
Vi intervjuar löpande - tveka inte att höra av dig.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: rekrytering.personal@familjehemsguiden.nu
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Familjehemsrekryterare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjehemsguiden AB
https://familjehemsguiden.nu/
Länsmansvägen 9 (visa karta
)
619 72 VAGNHÄRAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Familjehemsguidens nya huvudkontor Kontakt
Olof Höjer ohojer@familjehemsguiden.nu
