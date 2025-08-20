Familjehemskonsulent till Nytida Familia i Örebro!
Nytida AB / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2025-08-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Nytida Familia i Örebro dig som vill arbeta med oss och våra familjehem. Vi söker en konsulent som är positiv, modig och intresserad av sitt arbete. Tjänsten är tillsvidare. Arbetet innebär rekrytering och handledning av våra familjehem i området. Vi erbjuder ett flexibelt, självständigt och utvecklande jobb. Sök tjänsten senast 2025-07-31.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
"Vi gör världen lite bättre, en människa i taget" Vi söker dig som vill vara med och utveckla Nytida tillsammans med oss! Vi ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Nytida finns i hela Sverige. Att jobba hos oss innebär många möjligheter, ett stort ansvar och inte minst en glädje över att se människor trivas och växa. Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. I det dagliga arbetet betyder det att varje enskild person i alla våra verksamheter ska leva ett så gott liv som möjligt och bemötas med respekt. Vi har en företagskultur som präglas av våra värderingar: respekt, ansvar, kunskap och enkelhet. De som arbetar hos oss delar dessa värderingar och bidrar aktivt till att hålla dem levande.
Beskrivning av tjänsten Vi söker nu en familjehemskonsulent till vårt kontor i Örebro. Du kommer att arbeta tillsammans andra kollegor som finns i Örebro, Hedemora och Sala. Vi är ett arbetslag där vi värnar om vår gemensamma arbetsmiljö, ser till att vi alla trivs samt får utvecklas i arbetet. Vi utgår från KBT i vårt arbete. Även om arbetet ställer höga krav på att arbeta självständighet, så finns dina kollegor och din närmaste chef alltid nära dig precis som du finns för dina kollegor. Vi är ett team!
Vi erbjuder en rimlig arbetsbelastning och vi värnar om att arbetstyngden inte överstiger kvalitén i de uppdrag vi ansvarar för. Arbetet kräver att du har körkort.
Du rekryterar och utreder familjehem samt deltar vid matchning av förfrågningar. Du har ansvar för att bistå familjehemmen med stöd och handledning vid pågående placering. Tillsammans med dina kollegor anordnar du utbildningsdagar samt olika träffar för familjehemmen och barnen. Du har en hög service och tillgänglighet gentemot vår uppdragsgivare som är socialtjänsten och ett nära samarbete med ansvariga handläggare. Du rapporterar både skriftligt och muntligt till uppdragsgivaren. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Dina kvalifikationer
Du ska vara utbildad Socionom eller inneha en annan likvärdig utbildning. Vi ser det som en fördel om du har utbildning i eller erfarenhet av KBT. Dock är personlig lämplighet av stor vikt och de utbildningar som krävs kan tillhandahållas av arbetsgivaren.
Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har lust att tillsammans i arbetslaget göra skillnad för de barn och ungdomar du möter i din yrkesroll. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du bör vara öppen för flexibla arbetstider, då det ibland krävs kvällsarbete.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Vi erbjuder En arbetsplats med engagerade medarbetare, god gemenskap, möjligheter att påverka och närvarande ledare som deltar i det dagliga arbetet. Våra medarbetare får kompetensutveckling bland annat via vår utbildningsenhet LÄRA. Vi har kollektivavtal med tjänstepension och friskvårdsbidrag. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med start som provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-07-31 För mer information kontakta: Malena Hedlund telefon 073-701 81 21.
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901) Arbetsplats
Nytida Kontakt
Malena Hedlund malena.hedlund@nytida.se Jobbnummer
9467102