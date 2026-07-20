Familjehemskonsulent till Hemnovia // Stockholm
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2026-07-20
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Varje barn förtjänar trygghet, utveckling och en rättvis chans. Det är övertygelsen som driver oss på Hemnovia varje dag. Vi växer nu utanför Göteborg och söker en engagerad familjehemskonsulent som vill göra skillnad på riktigt i Stockholmsregionen, i en organisation där kvalitet och närvaro går hand i hand.
Om Hemnovia
Hemnovia arbetar med familjehemsvård med fokus på kvalitet och långsiktighet i varje placering. Vi arbetar nära socialtjänsten och sätter barnets trygghet i centrum. Vi är en växande organisation med korta beslutsvägar och en ledning som är nära och närvarande, även när du sitter längre bort från vårt huvudkontor i Göteborg.
Om rollen
Som familjehemskonsulent i Stockholmsregionen är du vårt ansikte utåt lokalt. Du ansvarar för ett antal familjehem och är deras viktigaste professionella stöd i vardagen: från rekrytering och matchning till löpande handledning och uppföljning. Du utgår från ditt hem och planerar till stor del din egen arbetsdag med hembesök och möten som en naturlig del av vardagen. Din introduktion och upplärning sker inledningsvis på vårt kontor i Göteborg och du återkommer dit regelbundet för teammöten och avstämning.
Om arbetsområdet:
Din bas är Stockholm men uppdrag förekommer regelbundet även i bland annat Uppsala, Södermanland och Västmanland. Vid rekrytering av nya familjehem kan enstaka resor inom hela regionen förekomma.
Du kommer bland annat att:
Rekrytera, utreda och matcha jour- och familjehem i regionen
Handleda och stötta familjehem i deras uppdrag, även i komplexa situationer
Göra hembesök och följa upp pågående placeringar
Samverka med socialtjänst, skola och andra aktörer kring barnet
Dokumentera och rapportera löpande till uppdragsgivare och till teamet i Göteborg
Delta i beredskap enligt rullande schema
Vi söker dig som
Har socionomexamen eller annan likvärdig högskoleexamen inom socialt arbete, med erfarenhet av socialt arbete och då gärna med barn och unga. Du är en trygg och lösningsorienterad person som navigerar tryggt i komplexa relationer mellan familjehem, barn, biologiskt nätverk och socialtjänst. Eftersom du arbetar på egen hand större delen av tiden är det viktigt att du är självgående, strukturerad och trivs med eget ansvar, samtidigt som du värdesätter och aktivt söker kontakt med teamet.
Du har också:
God kännedom om aktuell lagstiftning, framför allt SoL och LVU
Förmåga att hålla fokus och struktur även när tempot är högt, utan daglig kontorsnärvaro
Ett varmt och professionellt bemötande i mötet med familjehem och barn
B-körkort och egen bil – tjänsten innebär regelbundna hembesök och resor i regionen (ersättning enligt gällande taxa)
Bosatt i Stockholmsområdet med omnejd
Meriterande
Erfarenhet av familjehemsvård, utredning eller handledning av familjehem
Utbildning i BBIC, MI, Signs of Safety eller Ett hem att växa i
Utbildning inom utredningsmetod för familjehem, exempelvis Kälvesten
Handledarutbildning för familjehem
Tidigare erfarenhet av att arbeta hemifrån/på distans i en liknande roll
Vi erbjuder
En roll där du gör verklig skillnad för barn och unga varje dag
Stor frihet att planera din egen arbetsdag
Regelbundna besök till vårt kontor i Göteborg för teammöten och avstämning
Regelbunden handledning och individuell kompetensutvecklingsplan
Friskvårdsbidrag, tjänstepension och milersättning
Ett engagerat team med hög kompetens, även om avståndet ibland är längre
Intervjuer hålls löpande, inledningsvis digitalt. Som en del av rekryteringsprocessen begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret inför anställning.
Varmt välkommen med din ansökan till info@hemnovia.se
, ange "Familjehemskonsulent Stockholm" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: info@hemnovia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Familjehemskonsulent Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemnovia AB
(org.nr 556911-8465)
111 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10007813