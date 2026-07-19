Familjehemskonsulent till Hemnovia // Göteborg
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2026-07-19
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Varje barn förtjänar trygghet, utveckling och en rättvis chans. Det är övertygelsen som driver oss på Hemnovia varje dag. Nu söker vi en engagerad familjehemskonsulent som vill göra skillnad på riktigt och som trivs i en organisation där kvalitet och närvaro går hand i hand.
Om Hemnovia
Hemnovia arbetar med familjehemsvård med fokus på kvalitet och långsiktighet i varje placering. Vi arbetar nära socialtjänsten och sätter barnets trygghet i centrum. Hos oss finns korta beslutsvägar, engagerade kollegor, en ledning som är nära och närvarande.
Om rollen
Som familjehemskonsulent är du en central del av ett nära och engagerat team. Du ansvarar för ett antal familjehem och är deras viktigaste professionella stöd i vardagen från rekrytering och matchning till löpande handledning och uppföljning. Arbetet kräver att du trivs med att bygga långsiktiga relationer, fatta självständiga beslut och hålla många processer igång parallellt.
Du kommer bland annat att:
Rekrytera, utreda och matcha jour- och familjehem
Handleda och stötta familjehem i deras uppdrag, även i komplexa situationer
Göra hembesök och följa upp pågående placeringar
Samverka med socialtjänst, skola och andra aktörer kring barnet
Dokumentera och rapportera till uppdragsgivare
Delta i beredskap enligt rullande schema, ungefär var fjärde vecka
Vi söker dig som
Har socionomexamen eller annan likvärdig högskoleexamen inom socialt arbete med erfarenhet av socialt arbete gärna med barn och unga. Du är en trygg och lösningsorienterad person som navigerar tryggt i komplexa relationer mellan familjehem, barn, biologiskt nätverk och socialtjänst. Du trivs med att arbeta självständigt men värdesätter ett nära teamsamarbete och delar gärna med dig av din kunskap till kollegor.
Du har också:
God kännedom om aktuell lagstiftning, framför allt SoL och LVU
Förmåga att hålla fokus och struktur även när tempot är högt
Ett varmt och professionellt bemötande i mötet med familjehem och barn
B-körkort och trivs med att köra bil då tjänsten innebär regelbundna hembesök
Meriterande
Erfarenhet av familjehemsvård, utredning eller handledning av familjehem
Utbildning i BBIC, MI, Signs of Safety eller Ett hem att växa i
Utbildning inom utredningsmetod för familjehem, exempelvis Kälvesten
Handledarutbildning för familjehem
Vi erbjuder
En roll där du gör verklig skillnad för barn och unga varje dag
Hybridarbete, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka ditt jobb
Nära ledarskap och ett sammansvetsat team där du aldrig står ensam i ditt uppdrag
Regelbunden handledning och individuell kompetensutvecklingsplan
Friskvårdsbidrag och tjänstepension
Tillgång till arbetsbil, arbetsdator och arbetstelefon
Ett engagerat team med hög kompetens
Intervjuer hålls löpande på vårt kontor på Odinslundsgatan 25 i Örgryte. Som en del av rekryteringsprocessen begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret inför intervju.
Varmt välkommen med din ansökan till info@hemnovia.se
, ange "Familjehemskonsulent Göteborg" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: info@hemnovia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Familjehemskonsulent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemnovia AB
(org.nr 556911-8465)
Odinslundsgatan 25 (visa karta
)
412 66 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10006133