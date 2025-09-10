Familjehemskonsulent till Hemnovia // Göteborg
2025-09-10
Glädje, tillväxt och utveckling på samma rättvisa villkor. Det är en verklighet som vi på Hemnovia ständigt strävar att uppnå för barn och unga i vårt samhälle. På vårt kontor jobbar familjehemskonsulenter med gedigen kompetens och erfarenhet av det sociala arbetets breda verksamhetsfält. Om du, likt oss, vill göra en betydelsefull insats och skapa skillnad som är viktig på riktigt - då är vi platsen du söker.
Som familjehemskonsulent
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team som alla månar om barnens bästa. Du ansvarar över ett antal familjehem där du bistår med stöd och handledning genom kontinuerlig kontakt i form av hembesök, telefon och mejlkontakt i nära samverkan med din närmsta chef och uppdragsgivaren. Du ansvarar även för rekrytering och utredning av nya jour-och familjehem samt placering på uppdrag av kommunerna i dessa samt dokumentation i vårt eget journalsystem. Beredskapstjänstgöring ingår i din tjänst enligt ett rullande schema. Välkommen till en flexibel roll med eget ansvar där du, tillsammans med ditt team, skapar trygghet och struktur för barnen och våra jour-och familjehem.
Vi söker dig med...
• hjärtat på rätt ställe. Du trivs bäst i en omväxlande vardag med varierande arbetsuppgifter och ett starkt samarbete med såväl kollegor, chef, familjehem och uppdragsgivarna. Vi söker nu flera nya medarbetare och välkomnar både dig som är nyexaminerad och dig som hunnit jobbat några år att söka. För dig som kommer direkt från skolan väntar givetvis en gedigen introduktion med utbildningar och stöd i form av samverkan med erfarna kollegor och chef.
Våra önskemål:
• Utbildad socionom eller likvärdigt inom socialt arbete och omsorg
• God kännedom om aktuell lagstiftning (SoL och LVU)
• Svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande
Varför Hemnovia?
På Hemnovia erbjuds du ett tryggt och mjukt arbetsklimat där våra ledord; ansvar, engagemang, kvalitet och utveckling genomsyrar vårt arbete och vår verksamhet. För oss är våra olikheter vår framgångsfaktor. Vi värdesätter vår goda teamkänsla högt och lägger stor vikt vid erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling, bland annat genom regelbundna utbildningar och seminarier. Varje enskild medarbetare får till exempel en individuell kompetensutvecklingsplan som innefattar minst två utbildningar per år. Utöver ovanstående får du tillgång till gemensamma arbetsbilar, tjänstepension och friskvårdsbidrag. Ansök idag och gör skillnad med din insats!
START: Enligt överenskommelse
PLATS: Göteborg, Von Utfallsgatan
OMFATTNING: Heltid
LÖN: Fast lön
KONTAKT: Recruiter, Jessica Andersson Jessica.andersson@oddwork.se
(för frågor, ej ansökningar)
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Urval sker löpande.
Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in i Oddworks värld genom att klicka här eller hitta fler karriärmöjligheter här.
