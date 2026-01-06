Familjehemskonsulent socionom/beteendevetare
2026-01-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lystra familjehem AB i Stockholm
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa trygga och hållbara placeringar för barn och unga? Vi söker dig som är utbildad socionom eller beteendevetare och som vill kombinera kvalificerad handledning av familjehem med nära samverkan med socialtjänst, skola och andra aktörer. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där din kompetens gör konkret skillnad varje dag.
Om rollen
Som familjehemskonsulent arbetar du nära våra familjehem och säkerställer att den placerade får god omsorg och en trygg vardag. I uppdraget ingår bland annat att:
Handleda och stötta familjehemmen kontinuerligt, både planerat och vid behov.
Medverka i planering och uppföljning t.ex. bidra i arbetet med genomförandeplaner och följa upp mål tillsammans med uppdragsgivare.
Samordna stödinsatser kring barnets hälsa, skola och fritid samt vid behov initiera/lotsa till rätt insatser.
Samarbeta med närstående och verka för god kontakt enligt upprättade planer/överenskommelser.
Rekrytera och utreda nya familjehem enligt fastställda rutiner och metoder
Skriva månadsrapporter/underlag och delta i möten med uppdragsgivare och andra samverkansparter.
Kvalifikationer (krav)
Socionomexamen eller kandidatexamen i beteendevetenskap
God kunskap om SoL och LVU, samt om familjehemsvård och socialt förändringsarbete.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Körkort B och möjlighet att resa inom regionen (familjehemsbesök, möten etc.).
Meriterande
Erfarenhet som familjehemskonsulent, socialsekreterare inom barn och unga, familjebehandlare eller liknande kvalificerat socialt arbete.
Metodkompetens såsom BBIC, MI, KBT/lågaffektivt bemötande samt erfarenhet av BRA-fam i utredning/bedömning.
Erfarenhet av arbete med NPF, skolfrånvaro, våld i nära relation, hedersrelaterad problematik eller missbruk/kriminalitet (risk/skyddsbedömningar, säkerhetstänk).
Du är relationsskapande, strukturerad och trygg i din yrkesroll. Du växlar lätt mellan att vara stödjande och att ge tydlig, professionell vägledning. Du trivs i samverkan och kan arbeta självständigt med god planeringsförmåga. Du är flexibel.
Vi erbjuder
Ett värderingsdrivet uppdrag där barnets bästa är vägledande.
Kollegialt stöd, erfarenhetsutbyte och metodutveckling.
Möjlighet att påverka arbetssätt och bidra till kvalitets- och utvecklingsarbete.
Praktisk information
Placering: Stockholm med resor i regionen
Omfattning: Heltid/Deltid
Tillträde: Snarast/enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning / tidsbegränsad
Bakgrundskontroll: Vi begär utdrag ur belastningsregistret enligt praxis för arbete nära barn och unga.
Så ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev där du beskriver din relevanta erfarenhet och varför du vill arbeta som familjehemskonsulent hos oss. Varmt välkommen med din ansökan!
