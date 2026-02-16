Familjehemskonsulent med hjärta, driv och passande yrkesfärdighet
2026-02-16
LIKA Pedagogisk Utveckling söker ny medarbetare.
Vill du arbeta på en mindre verksamhet där barnperspektivet inte kompromissas?
Där du får vara en viktig del av helheten - inte bara en kugge i ett stort maskineri? Då kan det här vara din nästa roll.
LIKA Pedagogisk Utveckling AB har arbetat med kvalificerad familjehemsvård i 14 år. Vi är ett team med hög kompetens inom NPF, trauma och behandling, vi drivs av en gemensam vilja att göra skillnad och utför det med ett arbetssätt där beprövad erfarenhet, engagemang och energi går hand i hand.
Vi vill gärna välkomna dig som matchar vårt professionella mod och vår ambition att alltid ta arbetet vidare.
KRAV
För en anställning på LIKA behöver du ha yrkeserfarenhet inom myndighetsutövning inom socialtjänst BoU och/ eller minst 5 års yrkeserfarenhet privat inom familjehemsvård.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Handleda och stötta familjehem utifrån LIKA-modellen
Säkerställa barnets behov, trygghet och utveckling
Samverka med socialtjänst, skola, vård och andra aktörer
Vara en tydlig vårdsamordnande funktion
Dokumentation och uppföljning utifrån LIKAs ledningssystem
Bidra till metodutveckling och kvalitetssäkring i verksamheten
Beredskapstjänstgöring Kvalifikationer
Socionomexamen eller likvärdig beteendevetenskaplig högskoleexamen
Minst 3 års erfarenhet av arbete inom social omsorg / barn och unga
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Körkort B
Meriterande
Erfarenhet av myndighetsutövning
Erfarenhet av trauma- och NPF-arbete
Erfarenhet av arbete med åtgärdsprogram inom skola
Erfarenhet av att utföra strukturerad handledning
Vidareutbildning inom familjebehandling
Vi erbjuder
Ett starkt, kompetent och stöttande kollegialt sammanhang
Arbete med egen påverkan och stort professionellt handlingsutrymme
Flexibla arbetstider och möjlighet att delvis jobba på distans
Kontinuerlig handledning och kompetensutveckling
Möjlighet att bidra till och forma en verksamhet med hög kvalitet och hjärta Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: lisa.hutchinson@likamodellen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Familjehemskonsulent 25/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lika Pedagogisk Utveckling AB
(org.nr 556869-3377) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lika Pedagogisk Utveckling AB Kontakt
Lisa Nicoleen Hutchinson Sand lisa.hutchinson@likamodellen.se 0736333299 Jobbnummer
9746100