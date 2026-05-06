Familjehemskonsulent, 50% med möjlighet till utökning
2026-05-06
Vill du arbeta nära jour- och familjehem samt socialtjänst i en verksamhet som präglas av kvalitet, ansvar och utveckling? Vi söker nu en familjehemskonsulent som vill vara med och stärka samt utveckla vår familjehemsverksamhet - med barnets bästa i centrum.
Om rollen
Som familjehemskonsulent har du en nyckelroll i det dagliga arbetet med våra familjer vi samverkar med. Du arbetar både stödjande och utvecklande, i nära samverkan med verksamhetschef, socialtjänst och övriga stödfunktioner. Rollen passar dig som är trygg i din profession, relationsskapande och samtidigt strukturerad.
Tjänsten är på 50 % med möjlighet till utökning i takt med att verksamheten växer.

Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår att:
Handleda och stödja jour- och familjehem utifrån uppdrag och det placerade barnet
Följa upp hur utvecklingen sker kring våra placerade barn i dialog med socialtjänst.
Bidra till kvalitetssäkring och utveckling av familjehemsarbetet.
Delta i rekrytering, utredning, matchning och introduktion av familjehem.
Arbeta värderingsstyrt och lösningsfokuserat i det dagliga arbetet.
Bidra till verksamhetens fortsatta utveckling och tillväxt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är socionom eller har annan relevant utbildning på högskole-/universitetsnivå.
Har relevant utbildning i utredning av jour- och familjehem
Har erfarenhet av arbete inom familjehemsvård.
Är trygg i samverkan och dialog med socialtjänst.
Arbetar strukturerat, självständigt och med hög kvalitet och som ber om hjälp vid behov så vi arbetar tillsammans med lösningar.
Meriterande
Eget kontaktnät av jour- och familjehem.
Utbildning i traumamedveten omsorg och/eller positiv beteendestöd
Bosatt i eller i närheten av Stockholm, Uppsala med omnejdDina personliga egenskaper
För att trivas hos oss ser vi att du:
Delar våra värderingar kring kvalitet, ansvar och långsiktighet
Har ett professionellt och varmt förhållningssätt
Trivs i en verksamhet i utveckling och vill bidra framåt
Är analytisk, lösningsorienterad och kommunikativ
Vi erbjuder
En flexibel tjänst med möjlighet till utökning
Nära samarbete med verksamhetschef och stödfunktioner
Én värderingsstyrd verksamhet med tydligt barnfokus
Möjlighet att påverka arbetssätt och utveckling
Omfattning: 50 % med möjlighet till utökning
Placering: Enligt överenskommelse. Resor förekommer i tjänsten och kan vid behov innebära övernattning.
Om Frösunda Omsorg
Familjeägda Frösunda Omsorg är ett av landets ledande omsorgsbolag med verksamhet inom Personlig assistans, Funktionsnedsättning, Äldreomsorg och Individ- och familjeomsorg. Vår drivkraft är att leverera högsta möjliga livskvalitet till människor med behov av stöd och hjälp. Hos oss finns möjligheten att utvecklas, anta nya utmaningar och varje dag få göra skillnad i människors liv.
Välkommen med din ansökan - urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, vilken är 260607.
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: josefine.azrang@frosunda.se
, 010 130 34 09
