Familjehemsinspektör Jour- och familjehem Stockholms stad
2026-03-28
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Vi söker nu en familjehemsinspektör till enheten Jour- och familjehem Stockholms stad.
Kom och bli en del av vår spännande verksamhet! Eftersom området utvecklas och under 2026 ska starta upp nya arbetssätt inom verksamheten, Central rekrytering och utredning av jour- och familjehem, utökas personalgruppen.
Vi erbjuder
En arbetsplats som är i ständig utveckling och där du ingår i en arbetsgrupp med lång erfarenhet av rekrytering, utredning och utbildning av jour- och familjehem.
Vi erbjuder dig även:
friskvårdsbidrag
flexibel arbetstid vinter- och sommararbetstid
möjlighet till semesterväxling
Läs gärna mer om våra förmåner här: Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
Din arbetsplats är belägen i Farsta centrum, nära tunnelbanan.
Din roll
Du utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och sätter värde i en evidensbaserad praktik. I din roll ansvarar du för rekrytering och den inledande bedömningen av familjers allmänna lämplighet att bli av jour- eller familjehem. Detta görs genom att ta emot inkomna intresseanmälningar, genomföra utredande samtal och sammanställa framkommen information i familjehemsutredningar. Då uppdraget är under uppbyggnad kommer du att vara en del av att ta fram och testa de nya arbetssätten.
Rollen innebär ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningarnas familjehemsenheter. För att trivas i rollen ser vi att du månar om att ge en god service och kan förmedla samt väcka intresse hos familjer om uppdraget som jour- och familjehem.
Arbetsgruppen ansvarar även för grundutbildningen Ett hem att växa i för stadens alla jour- och familjehem. Du är bekväm med att tala inför grupp och kan förmedla information på ett lättillgängligt sätt samt engagera och bidra till tryggt samtalsklimat.
Vi söker dig som kan bidra och förverkliga idéer och nytänkande eftersom verksamheten ständigt utvecklas. Tillsammans med dina kollegor kommer du att vara en drivande kraft i arbetet framåt.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår bland annat att:
aktualisera och handlägga ärenden
inhämta information och göra bedömningar
genomföra utredande samtal och sammanställa utredningar
dokumentera enligt praxis
utbilda jour- och familjehem i Ett hem att växa i
delta vid rekryteringsevent
Din kompetens och erfarenhet
Arbetet som familjehemsinspektör kräver att du har förmåga och tycker om att självständigt och strukturerat planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du trivs med att arbeta tillsammans med kollegor och vara en del av ett team. Du är serviceinriktad, trivs med att samverka med andra professioner och kan på ett lyhört sätt relatera till andra. Du visar förståelse och respekt för människors olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet.
Du tycker om att hantera en stor mängd information för att sedan strukturera det till färdiga underlag för stadsdelsförvaltningarna att ta del av. Du är bra på administration och ser det som nödvändigt för ett gott arbete och slutresultat.
För denna tjänst krävs att du har:
socionomexamen
minst tre års aktuell erfarenhet av myndighetsutövning med fokus på utredning, området barn och unga
goda kunskaper om placerade barns behov erfarenhet av arbete med jourhem och/eller familjehem
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har:
arbetslivserfarenhet från Stockholms stad
utbildning och erfarenhet av att utreda familjehem
erfarenhet av rekrytering av jour- och familjehem
utbildningen som kursledare av "Ett hem att växa i".
Område jour- och familjehem samt korttidsvistelse är en del av Socialförvaltningens avdelning för socialt stöd. Området är en stadsövergripande resurs som tillhandahåller insatser relaterade till barn och unga som är placerade samt stöd till jour- och familjehem samt adoptivföräldrar.
Område jour- och familjehem samt korttidsvistelse består av fem enheter. Av dessa enheter har en fokus på rekrytering, utbildning och förmedling av jour- och familjehem och en enhet har som fokus stöd och handledning till samma målgrupp samt till adoptivfamiljer. Inom de tre enheterna ingår korttidsboenden samt kollo.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut.
Resor i tjänsten förekommer. B-körkort krävs.
I samband med anställning ombeds du redovisa utdrag från polisens belastningsregister.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/768".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Socialförvaltningen, Jour- och familjehem Stockholms stad
Åsa Holmström, gruppledare asa.holmstrom@stockholm.se 08-50825499
9825457