Familjehemshandläggare till Placeringsgruppen i Upplands Väsby kommun
2026-03-13
Är du en driven och erfaren familjehemshandläggare? Vill du bidra till att barn som placeras i familjehem får en stabil och stödjande miljö som ger en trygg uppväxt? Motiveras du av att skapa varaktiga förändringar? Då kan denna tjänst vara rätt för dig.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av en grupp kunniga, kompetenta och nytänkande kollegor. Du kommer att arbeta i ett klimat där det finns ett nära kollegialt stöd av dina kollegor och av gruppens seniora handläggare och biträdande enhetschef. Hos oss får du möjlighet att växa både professionellt och personligt genom extern handledning, möjlighet till utbildning och annan kompetensutveckling.
I dag ingår tre familjehemshandläggare, en kontakthandläggare och sex barnhandläggare i gruppen.
Det är en arbetsplats där du får friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. När du har kommit in i dina arbetsuppgifter finns möjlighet till att arbeta hemma 1-2 dagar per vecka om arbetet tillåter och du har en flexibel arbetstid där det finns utrymme att kombinera arbete och fritid.
Utrednings- och placeringsenheten barn, ungdom och relationsvåld är en del av individ och familjeomsorgen i Upplands Väsby. Vår enhet består av 53 medarbetare med olika roller och uppdrag. Vi har en mottagningsgrupp och tre utredningsgrupper för barn, ungdom och relationsvåld.
Vi har även en placeringsgrupp för familjehemsvård där kontaktverksamheten är inkluderad. Enheten har två familjebehandlare och det pågår en rekrytering av föräldrastödjare. Det finns fyra seniora handläggare vars uppdrag bland annat är introduktion till nya medarbetare samt att ge ett visst metodstöd. Två administrativa assistenter servar hela enheten som leds av två enhetschefer och fyra biträdande enhetschefer.
Tillsammans skapar vi en meningsfull verksamhet och med den nya socialtjänstlagen öppnas det stora möjligheter för oss att utveckla det sociala arbetet! Vi har en 'våga och göra'-mentalitet som innebär att vi vågar testa och lära av våra misstag.
Gemensamt arbetar vi utifrån det övergripande politiska målet om goda levnadsvillkor för barn, ungdomar och vuxna i Upplands Väsby kommun. Vårt socialkontor är beläget i Väsby centrum med närhet till övriga enheter med myndighetsutövning samt våra förebyggande enheter. Om tjänsten
I rollen som familjehemshandläggare ansvarar du för rekrytering, matchning, utredning och handledning av familjehem. För att lyckas i uppdraget krävs ett nära samarbete med barnhandläggaren som ansvarar för det placerade barnet.
Som familjehemshandläggare får du möjlighet att bygga långa och meningsfulla relationer med familjer som har rätt förutsättningar att ta uppdrag som familjehem. Du kommer att arbeta med rekrytering, matchning, utredning och handledning av familjehem. Du är också med och säkerställer att våra familjehem får rätt kompetensutveckling genom olika utbildningssatsningar.
En viktig del för att klara uppdraget är ett nära samarbetet med barnhandläggaren, där ni tillsammans säkerställer att barnet får det stöd och den omsorg som hen behöver från familjehemmet.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen
- Flerårig yrkeserfarenhet från familjevården
- B-körkort (resor till de barn och ungdomar som är placerade i andra kommuner förekommer)
Det är meriterande om du har:
- Utbildning i handledning av familjehem och Signs of Safety
- Goda kunskaper om barns utveckling och behov, samt förståelse för anknytningsteori och dess betydelse för barns hälsa och välbefinnande
- Utbildning i metoden "En varaktig relation", då vi använder den utredningsmetoden
Vi värdesätter att du har en positiv attityd och förmåga att skapa trygghet och förtroende. Du är relationsskapande och har lätt för att få kontakt och bygga relationer. Vidare är du stabil och samarbetsorienterad, vilket för oss innebär att du kan hantera vad andra tycker är en akut situation genom att kan bibehålla ett lugn och se vad som blir bäst ur barnet eller ungdomens perspektiv. Du behöver även vara strukturerad och resultatorienterad för att passa i rollen, det genom att du har en god planering i handläggningen av dina ärenden och att du arbetar målmedvetet.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
