Familjehemsenheten växer, vi söker nya kollegor
2026-04-09
Järfälla växer, och det behöver vi också göra! Nu utökar vi vår verksamhet med fler tjänster och söker därför barnhandläggare och familjehemssekreterare som vill göra skillnad för familjehemsplacerade barn.
Känner du som vi ett stort engagemang för barn i samhällsvård och vill vara med och skapa goda förutsättningar för familjehemsplacerade barn? Kom då och arbeta med oss på Familjehemsenheten i Järfälla.
Familjehemsenheten är en del av verksamhetsområdet Barn och unga inom Socialförvaltningen i Järfälla. Vi är ett gäng engagerade familjehemssekreterare och barnhandläggare, många med mer än 15 års erfarenhet av socialt arbete inom området barn och unga. Utifrån våra olika roller arbetar vi sida vid sida med allt som rör familjehemsplacerade barn och unga, kontaktverksamhet samt EKB. Inom enheten finns även vår placeringskoordinator som hanterar upphandlingar av externa utförare samt är expert på att snabbt hitta jourhem och våra ramavtal. Vi är en välfungerande arbetsgrupp, med ett trivsamt och gott arbetsklimat och framförallt gör vi ett bra jobb och har alltid barnen i fokus. Vi har ett nära samarbete med våra kollegor inom övriga verksamhetsområdet och har tillgång till en stor intern öppenvård.
Som anställd erbjuder vi dig massor av förmåner. Förutom friskvårdsbidrag på 3000 kr/år erbjuder vi även årsarbetstid, kompetensutveckling och extern handledning.
Arbetsuppgifter
Vi arbetar utifrån det tredelade föräldraskap som socialtjänsten, familjehemmen och de biologiska föräldrarna bildar. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och en viktig uppgift är att skapa en god samverkan som gynnar barnet.
Som barnhandläggare är du barnets egen socialsekreterare och ansvarar för att följa vården samt säkerställa att barnet får sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Du genomför uppföljningar och överväganden, utreder barnets behov och följer upp eventuella öppenvårdsinsatser i nära samarbete med barnets nätverk.
Som familjehemssekreterare arbetar du i huvudsak med att rekrytera, utreda, handleda och stödja familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Du samarbetar nära med barnhandläggare och övriga kollegor för att skapa trygga och hållbara placeringar.
Du kommer ha ett tätt samarbete med kollegor inom enheten samt med socialsekreterare på andra enheter, och du får nära arbetsledning av en av våra tre gruppledare.
Verksamhetssystem för handläggning och dokumentation är Lifecare och allt arbete bedrivs utifrån BBiC. Vi utreder familjehem enligt metoden En varaktig relation.
Vi besöker våra placerade barn och deras familjehem regelbundet, samt genomför hembesök i samtliga tilltänkta familjehem under familjehesutredningen, vilket innebär att det förekommer resor inom Sverige i båda rollerna.Kvalifikationer
För att vara en del av vårt kompetenta team vill vi att du har yrkesmässig mognad och drivs av att utveckla verksamheten med ett tydligt medborgarperspektiv.
Rent formellt behöver du ha socionomexamen och gärna några års erfarenhet från socialtjänstens verksamhet inom barn och/eller ungdomar. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som barnhandläggare eller familjehemssekreterare inom familjehemsvård. Vi ser gärna att du har körkort.
Du behärskar relevant lagstiftning och BBiC. Erfarenhet av Signs of Safety och MI är en styrka. Som familjehemssekreterare är det en fördel om du har erfarenhet av metoden En varaktig relation.
Du är strukturerad, stabil och empatisk utan att ta över andras känslor. I möten med människor i kris kan du se möjligheter, förmedla hopp och bemöta respektfullt. Du värdesätter samarbete, förstår myndighetsrollen och tar initiativ i ditt arbete. Du har möjlighet att kunna resa inom landet för att besöka barn och familjehem.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänster innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske. Provanställning kan komma att tillämpas
