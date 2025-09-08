Familjehem sökes - gör skillnad i en annan människas liv
Vimora AB / Behandlingsassistentjobb / Skara
2025-09-08
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Vimora AB söker familjer och ensamstående som vill öppna sitt hem för barn, ungdomar och vuxna som inte kan bo kvar i sin egen familj. Som familjehem erbjuder du trygghet, stabilitet och omsorg i vardagen - och det är viktigt att du kan avsätta tid, engagemang och ha möjlighet att erbjuda ett eget rum.
Uppdraget sker i nära samarbete med socialtjänsten, skolan, BUP och vårdnadshavare. Du får stöd från oss dygnet runt och erbjuds utbildning, bland annat Ett hem att växa i, samt andra relevanta utbildningar utifrån den placerades behov. Regelbunden handledning ingår alltid.
Innan uppdraget startar genomförs en familjehemsutredning som omfattar registerutdrag, referenser, hembesök och intervjuer. Vi lägger stor vikt vid matchning för att skapa långsiktiga och trygga placeringar.
Ersättningen är från 24 000 kr och uppåt per placering, samt en omkostnadsersättning för den placerades löpande behov. Vimora AB har tillstånd från IVO enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 SoL och lång erfarenhet av att handleda familjehem och klienter i komplexa vårdsituationer.
Är du intresserad? Skicka en kort beskrivning av dig själv, din familjesituation och varför du vill bli familjehem, så kontaktar vi dig för mer information.
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: frid@verkstan.biz
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimora AB
(org.nr 559083-9543), http://www.verkstan.biz
