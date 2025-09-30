Familjehem, med hjärta och ramar.
Vi söker Familjehem i Västervik kommun:
Som familjehem i Västervik kommun, tar du hand om ett barn eller en ungdom i ditt hem. Ibland händer det att vi söker plats för syskonpar.
För att vara familjehem krävs det inga specialkunskaper, utan det som behövs är trygghet, struktur, men framförallt mycket glädje och hjärta.
Ett familjehem kan se olika ut, hemmet kan vara en eller två vuxna med eller utan barn. Bor ni på landet eller mitt i stan, i villa eller lägenhet- alla behövs. Att komma från olika kulturer och sammanhang är bara berikande.
För att bli godkänd som familjehem kommer ni att genomgå en familjehemsutredning. Kraven för att påbörja en familjehemsutredning är bland annat:
• Att ni har känslomässigt utrymme för att ta emot en ny familjemedlem.
• Att ni har utdrag ur polisens brott-och misstankeregister, Kronofogden, Socialregistret och Försäkringskassan.
• Att det finns ett ledigt rum.
• Att ni behärskar det svenska språket väl, i både skrift och tal.
Personlig lämplighet är avgörande för uppdraget och det är meriterande om det finns erfarenhet av liknande uppdrag.
När du är familjehem, så tar du emot ett barn som är i behov av extra stöd och omsorg i ert hem. Vi handleder regelbundet och håller utbildningar för våra familjehem. Vi finns tillgängliga på telefon dygnet runt.
Er nya familjemedlem kommer att delta i hemmets vardag, där familjehemmet ska fungera som en god förebild för den placerade och stå för omvårdnad, engagemang och trygghet.
Den placerade ska ha möjlighet att delta i familjens egna aktiviteter och familjeliv.
En del barn eller ungdomar behöver bo i familjehem under kortare tid, samtidigt som andra barn växer upp i sitt familjehem, tills de är redo för ett eget boende.
Ersättningen består två delar, en i form av arvode, samt en skattefri omkostnadsersättning. Vi rekryterar löpande, så avvakta inte med att ta kontakt med oss. #jobbjustnu.
Mer om Viljan.
Vi på Viljan tror att alla människor har möjlighet till förändring.
Vi som jobbar tillsammans med dig som familjehem är utbildade socionomer och vi har lång erfarenhet av psykosocialt arbete med barn/unga och vuxna från kommunal och privat verksamhet. Vi är ambitiösa, engagerade, tillgängliga.
Vi har
långvarig erfarenhet av att handleda
har egna erfarenheter av att vara familjehem.
många års erfarenhet av familjebehandling och barn och ungdomar med speciella behov.
tillståndsbevis från IVO (inspektionen för vård och omsorg).
Blir du intresserad, eller kanske bara nyfiken och vill veta mer? Tveka inte, skicka ett mail eller ring oss, så berättar vi gärna mer.
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
