Familjehem med erfarenhet av att arbeta med ungdomar
Undersköterskejobb / Uppsala
2026-01-05
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
, Knivsta
, Stockholm
, Eskilstuna
, Haninge
eller i hela Sverige
Trygga Familjehem i Sverige AB söker familjehem med erfarenhet av att arbeta med ungdomar
Hos oss finns ett stort behov av familjer som vill öppna sitt hem för ungdomar med erfarenhet av kriminalitet, riskbeteenden eller destruktiva mönster - ungdomar som behöver en ny chans i en trygg och stabil miljö.
Vi söker därför familjer där någon vuxen har erfarenhet eller utbildning som gör skillnad, till exempel från:
Socialt arbete, skola, behandlingshem eller kriminalvård.
Samtalsmetodik som MI, KBT eller arbete med trauma.
Andra verksamheter där man mött ungdomar i utsatta situationer.
Stöd och utbildning
Som familjehem hos oss får ni handledning, utbildning och ett nära stöd från våra konsulenter. Ni blir en viktig del i en ung människas möjlighet att förändra sitt liv.
Ersättning
Vi vet att det viktigaste är att ha hjärtat på rätt plats och viljan att göra skillnad. Samtidigt ska ni självklart ha en skälig ersättning för ert viktiga uppdrag.
Hos oss erbjuder vi:
Arvode från 28 000 kr per månad
Omkostnadsdel från ca 6 500 kr per månad
Vill ni veta mer om hur ni kan bli familjehem hos oss?
Kontakta oss på: info@tryggafamiljehem.se
Tillsammans kan vi skapa trygghet och ge unga människor nya möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: info@tryggafamiljehem.se
Detta är ett heltidsjobb.

753 20 UPPSALA
