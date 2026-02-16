Familjecoach till socialtjänstens Familjeteam
2026-02-16
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Socialt arbete är i förändring.
Vi ställer om mot en socialtjänst som är mer tillgänglig, mer förebyggande och närmare de familjer vi finns till för. Med nya Socialtjänstlagen som riktning vill vi sänka trösklarna till stöd och erbjuda hjälp tidigare - innan svårigheter vuxit sig stora.
Nu söker vi en familjecoach som vill vara med i den omställningen och bidra till att forma framtidens stöd för barn, unga och föräldrar.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Inom Individ- och familjeomsorgens öppenvård jobbar medarbetare med bred kunskap och kompetens för att erbjuda rådgivning, stöd och behandling till flera målgrupper. Vi möter familjer med barn 0-18 år, ungdomar och vuxna med alkohol- eller drogproblematik samt barn och vuxna som upplevt våld i nära relation. Vårt Familjeteam består av åtta familjecoacher som arbetar med stöd till barn, ungdomar och föräldrar.
Vi befinner oss i en aktiv utvecklingsfas där vi stärker tidiga, förebyggande och lättillgängliga insatser. Vår ambition är att vara en naturlig och tillgänglig resurs för familjer i kommunen och att arbeta nära dem i deras vardag.
Hos oss får du möjlighet att arbeta brett, kreativt och utvecklingsinriktat med hemmaplanslösningar och vara med och påverka hur stödet till familjer formas framåt.
Ditt uppdrag
Som familjecoach arbetar du med förändringsarbete i familjer på hemmaplan. Uppdraget omfattar både förebyggande och tidiga insatser samt mer intensiva stödinsatser för familjer med omfattande behov. Målet är att stärka förutsättningarna för en positiv utveckling och goda livsvillkor för barn och unga. Genom stöd till föräldrar bidrar du till att öka förståelsen för barns behov och beteenden samt stärker deras förmåga att hantera vardagssituationer och konflikter. Arbetet syftar också till att förbättra samspelet i familjen och förebygga att svårigheter fördjupas över tid.
Vi arbetar utifrån ett systemiskt perspektiv där hela familjens sammanhang är i fokus. Arbetet sker i nära samverkan med socialsekreterare, förskola, skola och andra aktörer kring barnet. En viktig del är att göra familjer och deras nätverk delaktiga i förändringsarbetet och att ta tillvara de resurser som redan finns.
Du arbetar både på uppdrag av socialsekreterare och med råd och stöd utan individuell behovsbedömning, i linje med den nya socialtjänstlagens inriktning. Arbetet sker genom enskilda samtal, familjesamtal och nätverksmöten samt genom gruppverksamheter för barn, ungdomar och föräldrar. Även krisstöd och stöd vid umgänge mellan barn och föräldrar ingår.
I rollen ingår dokumentation, målarbete och uppföljning av insatser. Du deltar också i förebyggande samverkan, exempelvis genom utökat hembesöksprogram, föräldraskapsstöd och brottsförebyggande arbete inom SSPF och SIG. Under 2026 är vi även med och startar upp skolsociala team i Fagersta kommun. Arbetet är flexibelt och förläggs ofta i familjernas hem eller andra miljöer där barn och unga vistas. Viss obekväm arbetstid förekommer.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig som är socionom, beteendevetare eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av förändringsarbete med barn, ungdomar och familjer. Det är meriterande om du har utbildning i föräldraskapsstödjande program såsom Komet, ABC eller Tryggare Barn.
Du har god förmåga att skapa respektfulla och tillitsfulla relationer med barn, unga och deras föräldrar. Du är trygg i att arbeta självständigt och trivs samtidigt i nära samverkan med andra professioner. Arbetet kräver flexibilitet, ansvarstagande och förmåga att balansera frihet med uppdrag och mål.
Du arbetar rättssäkert utifrån gällande lagstiftning och har ett intresse av att bidra till verksamhetens utveckling. Vi ser att du delar vår tro på familjers förändringsförmåga och vikten av att möta människor med tillit och respekt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vid din förmåga att bidra till ett gott samarbete i teamet.
Körkort och körvana är ett krav.
Tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningsperioden.
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
