Familjebehandlare- IFO Barn och Familj
Ånge Kommun / Socialsekreterarjobb / Ånge Visa alla socialsekreterarjobb i Ånge
2025-08-07
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ånge Kommun i Ånge
Vill du vara en del av Socialtjänsten i Ånge kommun?
Är du vår nya medarbetare? För att kunna arbeta mer förebyggande och främjande med personal riktad emot tidigt stöd utökar vi nu vårt fält- och stödteam med ytterligare en familjebehandlare.
Familjebehandlare- IFO Barn och FamiljPubliceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du med förebyggande insatser, stöd och behandlingsarbete i familjer, gruppverksamhet som tex föräldrautbildningar, unga gravida, unga föräldrar och individuellt stöd som enskilda samtal, krisstöd. Du kommer att vara en del av en utvecklande arbetsmiljö där vi fokuserar på att vara lättillgängliga för våra medborgare, samtidigt som vi säkerställer att socialtjänstens insatser sker i enlighet med lagstiftningen. En del av arbetet sker utifrån biståndsbeslut. Du kommer att samverka med socialtjänstens övriga verksamheter, skola, BUP och samhällets övriga aktörer för att nå bästa möjliga resultat. I ditt arbete kommer du att ingå i ett team som då består av 4 familjebehandlare och 2 fältassistenter. Visst fältarbete kan förekomma, framför allt under vår/sommar. Visst myndighetsarbete kan förekomma. Arbetet innebär att en liten del av arbetstiden kan vara förlagd på kvällar och helger.
Övrig information
Vi erbjuder en provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning. Tillträde efter överenskommelse. Arbetet innebär att en liten del av arbetstiden kan vara förlagd till kvällar och helger. Extern handledning. För anställning krävs giltigt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ånge kommun erbjuder friskvårdskuponger till ett värde av 2000 kr/år via Epassi och semesterväxling. Intervjuer genomförs löpande. Tillträde under våren/försommaren. Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Socionomexamen, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning.
Erfarenhet av socialt arbete är meriterande.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
God kommunikationsförmåga i så väl tal som skrift.
Förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att lyckas i uppdraget som familjebehandlare är du trygg, stabil och har god självinsikt. I det dagliga arbetet möter du många människor och därför bör du ha god förmåga att skapa och underhålla relationer samt ha en god samarbetsförmåga. Vidare bör du vara flexibel och kunna anpassa dig efter situationer som uppstår. Du behöver agera som förebild för familjer/ungdomar och därmed bör du ha ett gott omdöme.
Fackliga kontakter Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1:2025:060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ånge kommun
(org.nr 212000-2387) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Evelina Hägg 0690250247 Jobbnummer
9449536