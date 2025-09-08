Familjebehandlare, Ungdomsbehandlare i Stockholm
2025-09-08
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
, Stockholm
, Gävle
, Borås
Humbla Öppenvård behöver förstärka teamet av behandlare i regionen Stockholm och Norrtälje, och söker dig som har mod, lust och driv att vara med och utveckla ett ungt företag.
Vi söker dig som gillar att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Du kommer ingå i ett starkt och kompetent team där alla gör det lilla extra för de de arbetar med och för, likväl för sina kollegor.
Vi vill stärka människors förmåga att ha makt över den egna livssituationen och att leva, ett för dem, meningsfullt liv. Du delar vår vision om att det finns en plats och ett sammanhang för alla.
Vi arbetar med intensiva hemmabaserade insatser i familjer med komplexa behov och med evidensbaserad praktik som grund. Detta innebär att du behöver vara trygg i din yrkesroll och ha förmåga att anpassa metoder och förhållningssätt utifrån individens förutsättningar och behov. Arbetet ställer höga krav på att du är trygg i dig själv och har förmåga att vara autentisk i ditt möte med människor, att du är inriktad på att hitta lösningar, att du kan ta egna initiativ och arbeta självständigt, har förmåga att hålla struktur i en föränderlig arbetsmiljö samt är en fena på att skapa hållbara och trygga relationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer
Socionom samt erfarenhet av arbete med familjer med social problematik är ett krav.
Meriterande
• Steg 1 utbildning
• Tidigare erfarenhet av att ha arbetat i öppenvård med inriktning på barn, unga och deras familjer
• Systemteori
• Signs of safety med säkerhetsbedömningar
• MI
• Trappan
• KIBB
Vi erbjuder
Humbla erbjuder en arbetsplats med branschens mest erfarna och engagerade kollegor. Vi arbetar tillitsbaserat vilket innebär att vi har stor tilltro till varje medarbetares förmåga och kompetens att fatta egna beslut och bidra till en starkare och mer professionell helhet. Hos oss har du stora möjligheter att utvecklas tillsammans med andra, att påverka din egen arbetsdag och tillsammans ser vi till att ha kul på vägen.
Goda anställningsvillkor:
Tillitsbaserad organisation och ledarskap
Individuell lönesättning
Flexibel arbetstid
Förmånsbil (för tjänster som kräver rörlighet)
Kontinuerlig kompetensutveckling
Kollektivavtal
Rikskort
En sammansvetsad arbetsgrupp med professionella, glada och drivna kollegor!Publiceringsdatum2025-09-08Övrig information
Under förutsättning att erforderliga beslut tas söker vi en kollega med stationering i Stockholm och Norrtälje.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Humbla Öppenvård erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå. Vi verkar för närvarande inom Stockholm, Uppsala, Gävle och Borås med omnejd och erbjuder individuellt stöd och behandling, kvalificerat kontaktmannaskap, familjebehandling, stödboende, hemutredning samt familjepedagogiska insatser. Humblas mission är att stärka människors förmåga att ta alt. ha makt över den egna livssituationen och att leva, ett för dem, meningsfullt liv. Det finns en plats och ett sammanhang för alla!
Inom Humbla bedrivs även verksamheter inom jour och familjehemsvård, förstärkt stödboende och LSS. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Verksamhetschef
Elisabeth Broström elisabeth.brostrom@humblaiof.se 073-092 83 53 Jobbnummer
