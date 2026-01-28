Familjebehandlare/ungdomsarbetare första linjens barn och ungdomsvård
2026-01-28
Publiceringsdatum2026-01-28Beskrivning
Ungdomsarbetare/Familjebehandlare till Första linjens barnavård
Vill du arbeta nära barn, unga och familjer i ett tidigt skede - med fokus på förebyggande, stödjande och utvecklande insatser?
Vi söker nu ungdomsarbetare/familjebehandlare till vår verksamhet inom första linjens barnavård.Om tjänsten
Tjänsten är placerad inom första linjens barnavård och omfattar främst arbete inom:
Våra mötesplatser för barn och unga.
Riktade insatser mot skolor.
Insatser inom IUB (insatser utan biståndsbeslut).
Samverkan med skolsociala team.
Familjebehandling ingår som verkställighet av beslutade insatser. Arbetet präglas av ett tidigt förebyggande perspektiv med fokus på att stärka barn och ungas skyddsfaktorer samt familjers förmåga.
Du kommer arbeta både individuellt och i team samt i nära samverkan med skola, socialtjänst och andra aktörer.Dina arbetsuppgifter
Skapa trygga relationer med barn, unga och familjer
Arbeta uppsökande och förebyggande på mötesplatser
Genomföra riktade insatser på våra skolor
Genomföra stödjande och behandlande insatser inom ramen för IUB
Verkställa familjebehandling
Samverka med skolsociala team och utföra skolsocialateam insatser
Dokumentera enligt gällande riktlinjer
Kväll och helgtjänstgöring ingårKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis socionom, behandlingspedagog, socialpedagog eller likvärdig utbildning
Erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer
God kunskap om förebyggande och tidiga insatser
Meriterande är erfarenhet av:
Familjebehandling eller öppenvårdsarbete
Skolsocialt arbete
IUB-insatserDina personliga egenskaper
Du är:
Relationsskapande och trygg i mötet med barn, unga och vuxna
Flexibel och lösningsfokuserad
Självständig men också van att arbeta i team
Engagerad i förebyggande socialt arbete
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad tidigt i barns och ungas liv
Ett engagerat team med bred kompetens
En verksamhet i utveckling med fokus på samverkan och kvalitet
Möjlighet till kompetensutveckling
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön
