Familjebehandlare till ungdomsteamet på Familjestöd
2026-04-13
Vill du jobba nära ungdomar och deras familjer och göra verklig skillnad? Då kan detta vara jobbet för dig! I våra team arbetar vi tätt tillsammans och formar insatser kreativt utifrån familjens behov.
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
På socialförvaltningen i Helsingborg utgår vi från Signs of Safety. Alla socialsekreterare, behandlare, administrativ personal, HR, ekonomi och politisk ledning är utbildade i förhållningssättet. Det innebär att du blir en del av en organisation där nätverksarbete, delaktighet och ett tydligt fokus på dem vi möter genomsyrar arbetet.
Vi arbetar tillsammans med individens egna resurser och nätverk för att skapa hållbara och långsiktiga förändringar.
Nu söker vi en ny kollea till vårt ungdomsteam!

Dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du med hela familjen och familjens nätverk. Arbetet syftar till att stärka familjens egna resurser och hitta lösningar som gör att de på sikt klarar sig utan stöd från socialtjänsten. Du möter familjerna i deras vardag och i deras egna miljöer, där förändringsarbetet får störst effekt.
Arbetet sker idag på uppdrag av myndigheten, samtidigt som vi är i en utvecklingsfas där vi breddar våra insatser och arbetar för att göra stöd mer tillgängligt utan föregående behovsprövning.
Som familjebehandlare blir du en del av familjestöd, Insats och service, där verksamheten är uppdelad i ett barnteam, ett ungdomsteam, ett vuxenteam, familjecentraler, stödgrupper till barns som anhöriga och föräldrakurser.
Vad vi erbjuder
Ett utvecklande och ansvarsfullt uppdrag med stort professionellt inflytande
En förvaltning där Signs of Safetyär gemensam grund i hela organisationen
En verksamhet som aktivt vill utveckla och stärka kvaliteten i behandlingsarbetet
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år
För att lyckas i rollen som familjebehandlare behöver du ha:
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig erfarenhet av förändringsarbete inom socialtjänsten med fokus på ungdomar och deras familjer
God dokumentationsvana
B-körkort och vana att köra bil
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av behandlingsarbete i öppenvård
Erfarenhet av samverkan med andra aktörer såsom skola, BUP eller liknande
Utbildning i eller erfarenhet av evidensbaserade metoder såsom FFT, KIBB, MI eller KBT
Erfarenhet av nätverksarbete
Erfarenhet av arbete med skolfrånvaro
Vem är du?
Du har ett genuint intresse för förändringsarbete och ser utveckling som en naturlig del av vardagen. Du trivs med att leda dig själv i arbetet, samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team och bidra till gemensamma lösningar. Du är flexibel och trygg i att arbetet förändras i takt med samhällets behov och ser det som en självklarhet att anpassa och utveckla arbetssätt för att möta nya utmaningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet - vi söker dig som vill göra skillnad på riktigt.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
