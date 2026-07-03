Familjebehandlare till ungdomsteamet
Helsingborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Helsingborg Visa alla socialsekreterarjobb i Helsingborg
2026-07-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du jobba nära barn, ungdomar och deras familjer och göra verklig skillnad? Då kan detta vara jobbet för dig! I våra team arbetar vi tätt tillsammans och formar insatser kreativt utifrån familjens behov. Nu söker vi två nya kollegor till vårt team, en tillsvidareanställd och en vikarie på ca 1 år.
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
På socialförvaltningen i Helsingborg utgår vi från Signs of Safety. Alla socialsekreterare, behandlare, administrativ personal, HR, ekonomi och politisk ledning är utbildade i förhållningssättet. Det innebär att du blir en del av en organisation där nätverksarbete, delaktighet och ett tydligt fokus på dem vi möter genomsyrar allt förändringsarbete med familjerna.
Vi arbetar tillsammans med individens egna resurser och nätverk för att skapa hållbara och långsiktiga förändringar.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du med hela familjen och familjens nätverk. Arbetet syftar till att stärka familjens egna resurser och hitta lösningar som gör att de på sikt klarar sig utan stöd från socialtjänsten. Du möter familjerna i deras vardag och i deras egna miljöer, där förändringsarbetet får störst effekt.
Arbetet sker idag på uppdrag av myndigheten, samtidigt som vi är i en utvecklingsfas där vi breddar våra insatser och arbetar för att göra stöd mer tillgängligt utan behovsprövning.
Som familjebehandlare blir du en del av familjestöd, Insats och service, där verksamheten är uppdelad i ett barnteam, ett ungdomsteam, ett vuxenteam, familjecentraler, stödgrupper till barns som anhöriga och föräldrakurser.
Vad vi erbjuder
En förvaltning där Signs of Safety är gemensam grund i hela organisationen
En verksamhet som aktivt vill utveckla och stärka kvaliteten i behandlingsarbetet
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/årKvalifikationer
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig erfarenhet av förändringsarbete inom socialtjänsten med fokus på ungdomar och deras familjer
God dokumentationsvana
B-körkort och vana att köra bil
Meriternade:
Erfarenhet av behandlingsarbete i öppenvård
Erfarenhet av samverkan med andra aktörer såsom skola, BUP eller liknande
Utbildning i eller erfarenhet av evidensbaserade metoder såsom FFT, KIBB, MI eller KBT
Erfarenhet av nätverksarbete
Erfarenhet av arbete med skolfrånvaro
Vem är du?
Du har ett genuint intresse för förändringsarbete och ser utveckling som en naturlig del av vardagen. Du trivs med att leda dig själv i arbetet, samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team och bidra till gemensamma lösningar. Du är flexibel och trygg i att arbetet förändras i takt med samhällets behov och ser det som en självklarhet att anpassa och utveckla arbetssätt för att möta nya utmaningar.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Anställningsform: Tillsvidare och vikariat
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Vikariat på ca 1 år
Antal tjänster: 2
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Teamledare
Maria Lind Nilsson Maria.Lind@helsingborg.se +46738411847 Jobbnummer
9990454