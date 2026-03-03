Familjebehandlare till Ung Hisingen
2026-03-03
Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad familjebehandlare till vårt team på Ung Hisingen.
Arbetet bedrivs i upptagningsområde Hisingen. I arbetet ingår en nära samverkan med olika myndigheter och aktörer för att effektivt fånga upp unga som riskerar att hamna i utanförskap, kriminalitet, våldsbejakande extremism och negativ gängbildning. En av målsättningarna är att ungdomarna skall uppleva minskat utanförskap och motiveras till att förändra riskbeteendet.
Ansvarsområden
Behandlingsteamet består av tre familjebehandlare. Teamet är riktat till barn och unga i riskzon i åldern 12-16 år samt deras familjer. Då teamet är under uppstart ser vi gärna att du är engagerad i att utveckla verksamheten och är intresserad av att bidra till en god struktur. Det nya teamet kommer arbeta på uppdrag av myndighetsutövande socialtjänst med kvalificerade psykosociala behandlingsinsatser. Behandlingsarbete med ungdomen och dess familj utgör grunden för det vardagliga arbetet. Arbetet som familjebehandlare fodrar att du är kreativ och kan möta och vara aktiv på ungdomarnas egna arenor. Utgångspunkten kommer vara att arbeta intensivt med relativt få ungdomar per behandlare. I denna betydelsefulla roll kommer du att arbeta med ungdomar och deras familjer för att skapa trygghet och positiva förändringar i deras liv. Vi tror på att varje individ har potential och genom ditt arbete kommer du att inspirera och stötta dem i deras personliga utveckling.
Du kommer arbeta med ungdomar där det är hög oro. Det är ofta en komplex problematik och vi ska erbjuda flexibla och intensiva lösningar med målet att ungdomen ska kunna bo kvar hemma samt minska oron kring ungdomen. Arbetet kommer utgå utifrån varierande evidensbaserade metoder och ske i form av socialpedagogiskt arbete, barn- och ungdomssamtal, coachning av föräldrar samt familjesamtal. Du kommer arbeta på familjens egna arenor samt socialtjänstens lokaler.
I arbetet kommer det också läggas stort fokus på att aktivera och stärka såväl det privata som det professionella nätverket. Insatsen kan se olika ut beroende på behovet, vilket kan medföra arbete på tidiga morgnar och kvällar. För att lyckas med arbetet kommer det läggas vikt på att teamet har möjlighet att arbeta för en god sammanhållning och se familjerna som allas gemensamma ansvar.Kvalifikationer
Du har en socionomexamen eller motsvarande och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med familjer och ungdomar i behov av stöd. Vi söker dig som är socialt säker och trivs med att arbeta i team, och som har en förmåga att bygga relationer med både barn och vuxna. Vi ser också att du har starka kommunikationsfärdigheter och förmåga att skapa förtroende hos familjer och ungdomar.
I uppdraget så förväntas man arbeta två kvällar i veckan. Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen!
