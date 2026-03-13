Familjebehandlare till Umgängesenheten
Om arbetet
Vill du vara med och skapa trygga möten mellan barn och deras föräldrar?
På Umgängesenheten arbetar vi för att barn som är placerade utanför hemmet ska få möjlighet till trygga och meningsfulla umgängen med sina föräldrar och andra viktiga personer.
Nu söker vi en familjebehandlare som vill bidra till att stärka relationer och skapa goda förutsättningar för framtida umgänge.
Umgängesenheten arbetar med biståndsbedömda insatser och tar emot uppdrag från Göteborgs stads alla fyra stadsområden. Enheten består av fem medarbetare och delar metodhandledare med Stellamottagningen, som erbjuder stöd till föräldrar vars barn placerats utanför hemmet. Verksamheterna är samlokaliserade i Tynnered och ingår i Resursenheten Barn inom Socialförvaltningen Sydväst.
Du blir en del av en liten och erfaren arbetsgrupp på fem familjebehandlare som tillsammans arbetar med att skapa trygga umgängen för barn som är placerade utanför hemmet.
Arbetsuppgifter
Som familjebehandlare på Umgängesenheten arbetar du med planering och genomförande av umgängen mellan barn och deras föräldrar eller andra viktiga personer. Din uppgift är att skapa trygga, strukturerade och förutsägbara umgängessituationer för barnen.
Arbetet har också ett förändringsinriktat fokus, där målet är att umgänget på sikt ska kunna genomföras utan stöd från verksamheten.
I rollen ingår nära samverkan med myndighetsutövande socialtjänst, föräldrar och familjehem. Du bidrar även till en god arbetsmiljö och deltar aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete.
I tjänsten ingår även att vara med och informera om verksamheten i olika sammanhang samt vara konsultativ i umgängesfrågor när det efterfrågas. Dokumentation ingår också i arbetsuppgifterna. Dokumentation ingår också i arbetsuppgifterna.
Arbetstiden är i huvudsak förlagd till kl. 08.00-16.30. I uppdraget ingår även kvällsarbete till kl.18.30 cirka en kväll per vecka.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en mindre arbetsgrupp där samarbete, erfarenhetsutbyte och ett stödjande kollegialt klimat är viktigt. Du har tillgång till nära metodhandledning och arbetar kontinuerligt med utveckling av arbetssätt inom området umgänge. Arbetsgruppen har regelbundet extern processhandledning tillsammans. Eftersom Stellamottagningen finns i samma lokaler, ges goda möjligheter till lärande och kompetensutbyte inom frågor som rör placerade barn och deras föräldrar.
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete med umgängesärenden är meriterande.
Du har god kunskap om socialtjänstens processer och en god förståelse för det så kallade tredelade föräldraskapet och vad det innebär att vara förälder på avstånd.
Det är meriterande om du har erfarenhet av socialt arbete inom områden som våld i nära relation, missbruk eller psykisk ohälsa.
Arbetet kräver hög grad av flexibilitet och förmåga att hantera oplanerade och oväntade situationer. Du behöver kunna arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor, samt ha god förmåga att samverka med externa aktörer.
Vi ser att du är strukturerad och lösningsfokuserad samt har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
