Familjebehandlare till Stödinsatsteamet
2025-09-17
Vill du göra skillnad för barn och familjer i utsatta situationer? Som familjebehandlare i vårt Stödinsatsteam får du ett omväxlande arbete där du skapar trygghet och stöd tillsammans med ett engagerat team.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Stödinsatsteamet består i nuläget av fem familjebehandlare, där du arbetar tillsammans med en kollega i varje familj. Du har ett nära samarbete med utredande socialsekreterare och tillsammans jobbar ni för att säkerställa att barn och ungdomar får sina grundläggande behov tillgodosedda. Teamet arbetar bland annat med krishantering, råd och stöd till föräldrar och kartläggning av föräldraförmåga. Du arbetar med barn och föräldrar genom samtal och hembesök och dokumenterar enligt lagstiftning. Våra insatser är korta och intensiva.Du får ett flexibelt arbetstidsavtal med schemalagd arbetstid och möjlighet till flextid under vissa dagar. Vi anpassar oss efter familjernas behov och därför förekommer varierade arbetstider med både morgon-, dags- och kvällspass. Som standard jobbar du två kvällar i veckan, fram till kl. 21.00, och var tredje fredag fram till kl. 19.00. Utöver det gäller vanliga kontorstider.
Din kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av psykosocialt arbete och kan möta familjers behov av stöd. Du har en akademisk utbildning som till exempel socionom eller beteendevetare. Det är en fördel om du tidigare har jobbat med människor i kris eller har kunskap och erfarenhet av arbete med våld i nära relationer, systemteori eller socialrätt.För att trivas i rollen är du lösningsfokuserad, handlingskraftig, självgående och flexibel. Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska språket och kan dokumentera enligt lagstiftningen. Det är en meriterande om du även har kännedom om socialtjänstlagen och de lagar som styr vårt arbetsfält. För att kunna göra hembesök i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Vi erbjuder
Stödinsatsteamet ingår som en av tre verksamheter i enheten Öppenvård råd och stöd och tillhör Individ- och familjeförvaltningen. Här finns ett gott utbyte mellan kompetenta och lösningsfokuserade kollegor men också stöd från teamledare och enhetschef. Som nyanställd får du en god introduktion med fördjupning inom olika områden. Vi är måna om arbetsmiljön och har ett trivsamt klimat som främjar lärande och kompetensutveckling. Tillsammans skapar vi en arbetsplats som präglas av engagemang, samarbete och respekt.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.

I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
